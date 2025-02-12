Lançamento do iPhone SE ficará para a próxima semana, segundo Gurman

Bota casaco, tira casaco; bota casaco, tira casaco… estamos assim, meus amigos, no ritmo de “Karatê Kid” quando o assunto é o lançamento do novo iPhone SE.
Há alguns dias, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse que a quarta geração do aparelho seria lançada nesta semana. A terça-feira chegou (dia em que a Apple tradicionalmente lança produtos) e até tivemos uma novidade muito bacana, mas ela não foi um novo telefone e sim novos fones de ouvido, os Powerbeats Pro 2.
A expectativa então passou para quarta-feira (também conhecida como hoje, 12 de fevereiro), mas Gurman tratou de jogar um balde de água fria, informando que esse lançamento ainda é iminente, mas que será feito “na semana que vem”.
Ainda que um novo iPhone tenha ficado para a semana que vem, Gurman disse que a Apple lançará algo menor hoje (sem dar mais detalhes) e que na sexta-feira muito provavelmente ouviremos algo sobre o Apple Vision Pro. Além disso, ele voltou a frisar que os MacBooks Air com chip M4 também estão muito próximos de serem lançados.
Agora, é esperar para ver…
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.