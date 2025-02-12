Lançamento do iPhone SE ficará para a próxima semana, segundo Gurman

Bota casaco, tira casaco; bota casaco, tira casaco… estamos assim, meus amigos, no ritmo de “Karatê Kid” quando o assunto é o lançamento do novo iPhone SE.

Há alguns dias, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse que a quarta geração do aparelho seria lançada nesta semana. A terça-feira chegou (dia em que a Apple tradicionalmente lança produtos) e até tivemos uma novidade muito bacana, mas ela não foi um novo telefone e sim novos fones de ouvido, os Powerbeats Pro 2.

A expectativa então passou para quarta-feira (também conhecida como hoje, 12 de fevereiro), mas Gurman tratou de jogar um balde de água fria, informando que esse lançamento ainda é iminente, mas que será feito “na semana que vem”.

New iPhone SE is still imminent and should be announced by next week, when the company is holding product briefings. Tomorrow there’s a smaller announcement. For Friday, Apple Vision Pro reps are reaching out to press about an announcement to come. M4 MacBook Air within weeks. https://t.co/UabWO0shjY — Mark Gurman (@markgurman) February 12, 2025 O novo iPhone SE ainda é iminente e deverá ser anunciado na semana que vem, quando a empresa realizará briefings de produtos. Amanhã [hoje, 12 de fevereiro] há um anúncio menor. Para sexta-feira, os representantes do Apple Vision Pro estão entrando em contato com a imprensa sobre um anúncio que está por vir. O MacBook Air M4 virá em algumas semanas.

Ainda que um novo iPhone tenha ficado para a semana que vem, Gurman disse que a Apple lançará algo menor hoje (sem dar mais detalhes) e que na sexta-feira muito provavelmente ouviremos algo sobre o Apple Vision Pro. Além disso, ele voltou a frisar que os MacBooks Air com chip M4 também estão muito próximos de serem lançados.

Agora, é esperar para ver…

