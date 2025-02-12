Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Lançamento do iPhone SE ficará para a próxima semana, segundo Gurman

Eduardo Marques
12/02/2025 • 01:47
Imagem: @theapplehub
Render do iPhone SE de quarta geração

Bota casaco, tira casaco; bota casaco, tira casaco… estamos assim, meus amigos, no ritmo de “Karatê Kid” quando o assunto é o lançamento do novo iPhone SE.

Publicidade

Há alguns dias, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse que a quarta geração do aparelho seria lançada nesta semana. A terça-feira chegou (dia em que a Apple tradicionalmente lança produtos) e até tivemos uma novidade muito bacana, mas ela não foi um novo telefone e sim novos fones de ouvido, os Powerbeats Pro 2.

A expectativa então passou para quarta-feira (também conhecida como hoje, 12 de fevereiro), mas Gurman tratou de jogar um balde de água fria, informando que esse lançamento ainda é iminente, mas que será feito “na semana que vem”.

O novo iPhone SE ainda é iminente e deverá ser anunciado na semana que vem, quando a empresa realizará briefings de produtos. Amanhã [hoje, 12 de fevereiro] há um anúncio menor. Para sexta-feira, os representantes do Apple Vision Pro estão entrando em contato com a imprensa sobre um anúncio que está por vir. O MacBook Air M4 virá em algumas semanas.

Ainda que um novo iPhone tenha ficado para a semana que vem, Gurman disse que a Apple lançará algo menor hoje (sem dar mais detalhes) e que na sexta-feira muito provavelmente ouviremos algo sobre o Apple Vision Pro. Além disso, ele voltou a frisar que os MacBooks Air com chip M4 também estão muito próximos de serem lançados.

Publicidade

Agora, é esperar para ver…

iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
Post Ant.

Promoções na App Store: Bowling Score: Ten Pin Tracker, Machinarium, CampNight – Sleep Sounds e mais!
Próx. Post

Como associar um item da Central de Controle ao botão de Ação do iPhone
Posts relacionados