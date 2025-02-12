Matthew Rhys será o protagonista de “Widow’s Bay”, do Apple TV+

De acordo com informações do Deadline, o vencedor do Emmy Matthew Rhys foi o nome escolhido para estrelar a série “Widow’s Bay”, produção de comédia e terror do Apple TV+ criada por Katie Dippold.

Publicidade

Rhys viverá Tom Loftis, o prefeito de uma ilha misteriosamente amaldiçoada da Nova Inglaterra (Estados Unidos) que se recusa a acreditar nas profecias proferidas pelos cidadãos supersticiosos da região.

Pai solteiro e para lá de cético, ele tenta transformar a cidade em uma espécie de Nantucket (Vila em Massachusetts, EUA), mas terá que lidar com essas pessoas na tentativa de atingir esse objetivo.

Ainda sem data para estrear, “Widow’s Bay” será uma adaptação da série de livros homônima de Rebecca Regnier e terá o seu episódio piloto dirigido pelo também indicado ao Emmy Hiro Mura.

Publicidade

Ele também atuará como produtor ao lado de Claudia Shin, Carver Karaszewski e Rhys, enquanto Joanne Toll atuará como coprodutora executiva da série, que contará com a produção executiva de Dippold.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Apple World Today