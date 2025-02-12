Produção em massa de robôs da Apple poderá começar só em 2028

O analista da cadeia de produção da Apple, Ming-Chi Kuo, não espera que os dispositivos robóticos da companhia sejam lançados tão cedo. Em uma publicação no X (antigo Twitter), ele disse hoje que a empresa está trabalhando ativamente em robôs domésticos inteligentes — sejam eles humanoides ou não.

Publicidade

No entanto, esses projetos permanecem no estágio de prova de conceito (proof-of-concept, ou POC) dentro da empresa. Desse modo, a produção desses dispositivos terá início somente depois que ela der luz verde — o que Kuo acredita que não ocorrerá antes de 2028, no mínimo.

Essencialmente, o POC é o campo de testes da Apple, verificando se as ideias de produtos e as principais tecnologias são viáveis ​​antes do pontapé inicial formal. O rumor é de que o telefone dobrável da Apple está atualmente no estágio POC. No entanto, muitos projetos nunca progridem além do POC — o “Apple Car” é provavelmente o exemplo mais notável de um projeto que ficou preso nesse estágio.

O analista também indica que um robô humanoide pode não ser “tão importante” para a Apple, pois a companhia estaria mais interessada “na forma como os usuários constroem a percepção com os robôs do que com a sua aparência física”.

A previsão de Kuo, vale notar, vem depois que uma equipe de pesquisadores de robótica da Apple projetou e prototipou um robô semelhante a uma lâmpada com movimentos realistas.

O jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) compartilhou anteriormente uma previsão mais otimista sobre o lançamento de um robô de mesa da Apple (algo como um iPad com um braço robótico); segundo ele, a Apple pretende anunciá-lo em 2026 ou 2027. O robô de mesa seria, podemos assumir, uma versão mais sofisticada do HomePod com tela que a companhia poderá lançar este ano.