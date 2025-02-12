Promoções na App Store: Merge Voice Memos, Eco Inc., ShoppingList 4 e mais!

Para esta quarta-feira, confira e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O Merge Voice Memos, desenvolvido pelo pessoal da Platinum City LLC, é um utilitário para junção de gravações e nosso destaque do dia.

O aplicativo funciona como uma extensão, possibilitando que as suas gravações sejam combinadas diretamente pelo aplicativo Gravador (Voice Memos).

Para fazer isso funcionar, abra o Gravador, toque em “Editar” e selecione as gravações que deseja combinar. Toque no botão de compartilhar e depois selecione “Merge Recordings”.

Você poderá salvar a gravação no próprio Gravador ou em outro local que desejar, bastando selecionar o destino.

Aproveite a oferta! 🎤

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Puzzles.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Lista de compras.

Acompanhe rádios de polícias pelo mundo.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀