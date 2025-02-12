Promoções na App Store: Merge Voice Memos, Eco Inc., ShoppingList 4 e mais!

Para esta quarta-feira, confira e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
O Merge Voice Memos, desenvolvido pelo pessoal da Platinum City LLC, é um utilitário para junção de gravações e nosso destaque do dia.
O aplicativo funciona como uma extensão, possibilitando que as suas gravações sejam combinadas diretamente pelo aplicativo Gravador (Voice Memos).
Para fazer isso funcionar, abra o Gravador, toque em “Editar” e selecione as gravações que deseja combinar. Toque no botão de compartilhar e depois selecione “Merge Recordings”.
Você poderá salvar a gravação no próprio Gravador ou em outro local que desejar, bastando selecionar o destino.
Aproveite a oferta! 🎤
Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:
Jogos
Jogo de estratégia.
Puzzles.
Jogo de aventura.
Aplicativos
Lista de compras.
Acompanhe rádios de polícias pelo mundo.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀