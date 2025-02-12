Navegue

Leitura de 2 minuto

Telegram aprimora busca de stickers com IA e compartilhamento de vídeos

Luiz Gustavo Ribeiro
12/02/2025 • 16:51
Update do Telegram

O Telegram compartilhou os detalhes de uma nova atualização que aprimora os recursos existentes e incorpora outras novidades.

Agora, por exemplo, é possível buscar ainda mais figurinhas (stickers) com a ajuda de inteligência artificial, bem como copiar links de vídeo no tempo atual, definir fotos de capa para vídeos, entre outros.

Busca de figurinhas por IA

Lançada originalmente em dezembro passado, a busca de figurinhas por IA foi aprimorada, exibindo agora resultados de milhões de stickers e emojis personalizados criados e compartilhados por usuários.

Links de vídeos no tempo atual e progresso

Também foi aprimorado o compartilhamento de vídeos em um determinado tempo, de modo que, ao inserir um link de um vídeo no Telegram em chats ou em outras plataformas, agora você pode incluir a minutagem na qual ele deverá começar — assim, quando alguém tocar no link, o vídeo será aberto naquele momento exato.

Além disso, o progresso ao assistir vídeos agora é salvo automaticamente no Telegram, de modo que você pode pausar a reprodução e retomá-la a qualquer momento exatamente de onde parou.

Capas de vídeo nos canais

Agora também dá para escolher um quadro de um vídeo para usar como foto de capa (a famosa thumbnail) ao compartilhá-los nos canais. Para isso, basta tocar no ícone de três pontos no canto superior do editor de vídeo e tocar em “Editar Capa”.

Outras novidades incluem:

  • Reagir com Estrelas: usuários agora podem ajudar criadores enviando reações anônimas com Estrelas para as postagens do canal, fornecendo maior privacidade.
  • Bots similares: assim como acontece com os canais, nos perfis de bots agora você pode ver uma lista de bots similares — para ajudá-lo a encontrar outras opções semelhantes.

Só neste ano, o Telegram também já lançou outras novidades interessantes, incluindo a possibilidade de presentear canais e também de colecionar presentes limitados.

Luiz Gustavo Ribeiro
