Waze ganha novo atalho no CarPlay que facilita iniciar rotas frequentes

A interface do Waze no CarPlay foi aprimorada após uma atualização recente do app de GPS , que agora conta com um botão o qual permite iniciar uma rota para os seus destinos frequentes com um toque. Ele fica na lateral da interface, logo acima da nova opção de pesquisa — e só é exibido quando a navegação não está habilitada.

Conforme verificado pelo autoevolution, o botão tem um comportamento diferente dependendo da hora do dia, considerando que o Waze aprende seus hábitos e sabe onde você normalmente dirige dependendo de onde você está e que horas são. Como os endereços da sua casa e do seu trabalho podem ser salvos no app, o aplicativo consegue sugerir automaticamente rotas para esses destinos quando você o inicia.

Se você iniciar o Waze num horário em que normalmente dirige para o escritório, por exemplo, tocar no botão iniciará automaticamente a navegação para o seu endereço de trabalho. O mesmo vale para o trajeto diário pro seu endereço residencial.

A barra superior do Waze também foi atualizada e a maior mudança é a realocação da opção de busca. Assim, o ícone de locais favoritos foi movido para a esquerda da tela, e agora você pode ver um ícone de áudio no canto superior direito (o qual permite que você controle alertas e desligue o som enquanto executa o app).

