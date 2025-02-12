Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Waze ganha novo atalho no CarPlay que facilita iniciar rotas frequentes

Luiz Gustavo Ribeiro
12/02/2025 • 15:45
A. Aleksandravicius / Shutterstock.com
Waze no CarPlay

A interface do Waze no CarPlay foi aprimorada após uma atualização recente do app de GPS 1Global positioning system, ou sistema de posicionamento global., que agora conta com um botão o qual permite iniciar uma rota para os seus destinos frequentes com um toque. Ele fica na lateral da interface, logo acima da nova opção de pesquisa — e só é exibido quando a navegação não está habilitada.

Publicidade

Conforme verificado pelo autoevolution, o botão tem um comportamento diferente dependendo da hora do dia, considerando que o Waze aprende seus hábitos e sabe onde você normalmente dirige dependendo de onde você está e que horas são. Como os endereços da sua casa e do seu trabalho podem ser salvos no app, o aplicativo consegue sugerir automaticamente rotas para esses destinos quando você o inicia.

Interface aprimorada do Waze no CarPlay

Se você iniciar o Waze num horário em que normalmente dirige para o escritório, por exemplo, tocar no botão iniciará automaticamente a navegação para o seu endereço de trabalho. O mesmo vale para o trajeto diário pro seu endereço residencial.

A barra superior do Waze também foi atualizada e a maior mudança é a realocação da opção de busca. Assim, o ícone de locais favoritos foi movido para a esquerda da tela, e agora você pode ver um ícone de áudio no canto superior direito (o qual permite que você controle alertas e desligue o som enquanto executa o app).

via 9to5Google

Notas de rodapé

  • 1
    Global positioning system, ou sistema de posicionamento global.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Donald Trump nomeia executivo da Apple para agência do governo dos EUA
Próx. Post

Telegram aprimora busca de stickers com IA e compartilhamento de vídeos
Posts relacionados