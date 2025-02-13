Navegue

Além do Alibaba, Apple ainda poderá lançar recursos de IA com a Baidu na China

Douglas Nascimento
13/02/2025 • 12:49
testing / Shutterstock.com
Bandeiras da Baidu e bandeira da China em mastros

De acordo com uma nova reportagem do The Information, a Apple ainda estaria trabalhando com a Baidu para desenvolver recursos de inteligência artificial (IA) na China, mesmo após a notícia recente de um acordo da Maçã com o Alibaba.

Segundo pessoas inteiradas do assunto, as duas empresas vêm trabalhando em um recurso de pesquisa alimentado por IA o qual pode lidar com imagens e texto, bem como em atualizações para a versão chinesa da Siri — novidades já conhecidas como parte da Apple Intelligence.

Pode ser que a Apple tenha planos parecidos aos do Ocidente para a sua IA na China. Por aqui, cabe destacar, a empresa já deixou clara a intenção de contar com diferentes chatbots e interfaces de IA (como o Gemini, do Google) integradas aos seus sistemas como alternativa ao ChatGPT (da OpenAI).

Dessa forma, além da Baidu, outras empresas poderão ensaiar parcerias com a Apple na China como alternativa aos recursos do Alibaba. A Maçã, inclusive, teria avaliado modelos de empresas chinesas de IA como Tencent, ByteDance e DeepSeek antes do recém-fechado acordo.

Enquanto nada é confirmado ou concluído, a Baidu segue investindo no Ernie, seu chatbot de IA. Segundo a Reuters, ele será gratuito a partir de 1º de abril — o que pode ser visto tanto como uma estratégia competitiva de mercado como uma preparação para uma parceria com a Maçã.

via The Verge

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
