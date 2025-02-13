App do Amazon Prime Video para Apple TV fica mais rápido e intuitivo

A Amazon lançou hoje uma grande atualização para o aplicativo do Prime Video para a Apple TV, trazendo uma série de novidades e melhorias que prometem deixar a experiência do usuário muito mais agradável.

Publicidade

Uma das melhores mudanças é que o aplicativo ficou bem mais rápido e fácil de navegar. Os controles por gestos no Siri Remote foram aprimorados, o que deixa a navegação pela interface mais suave.

A função de busca também ganhou upgrades: agora, ela sugere resultados enquanto o usuário digita — parecido com o texto preditivo dos iPhones — e ainda permite buscar conteúdos por voz usando o Siri Remote.

Outra novidade são os gestos no touchpad. Agora, dá para avançar ou retroceder um vídeo simplesmente deslizando para a esquerda ou direita no controle remoto. Isso, na verdade, deve facilitar bastante na hora de ajustar a reprodução.

A Amazon também caprichou nos detalhes visuais e sonoros. O app ganhou efeitos de som ao navegar pelos menus e um efeito de paralaxe, em que as imagens de fundo se movem em uma velocidade diferente da dos ícones em primeiro plano, dando uma sensação de profundidade.

Além disso, as imagens do aplicativo estão em resolução mais alta. Por fim, para quem gosta de acessibilidade, a atualização trouxe recursos como VoiceOver (leitura de tela), Texto sob Cursor (Hover Text) e Texto em Negrito (Bold Text).

O novo aplicativo é compatível com todos os modelos de Apple TV, desde a HD até as 4K (as três gerações). Se você já tem as atualizações automáticas ativadas no seu dispositivo, o app deverá ser atualizado em segundo plano.

Comprar Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$1.556,10

Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x

Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TechRadar