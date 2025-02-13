Apple confirma lançamento (iPhone SE?) para o dia 19 de fevereiro

O CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, compartilhou há pouco um post no X (antigo Twitter) revelando que a empresa fará um anúncio no dia 19 de fevereiro, quarta-feira da semana que vem.
Como de costume, ele não revelou do que o anúncio se trata, afirmando apenas que todos devem se preparar para “conhecer o mais novo membro da família”. Os indícios, no entanto, são de que a Apple revelará o novo iPhone SE, como já especulado.
Muitos podem imaginar, pelo vídeo veiculado no post, que a novidade poderia se tratar de algo relacionado ao AirTag — já que é possível ver um efeito redondo em torno do logo da Apple que lembra o rastreador. Entretanto, como pontuado pelo jornalista Mark Gurman, Cook não faria um teaser sobre um novo lançamento para um novo acessório como o AirTag — e sim para um novo iPhone.
Um rumor antigo, contudo, mencionava que a Apple poderia renomear o aparelho de iPhone SE para “iPhone 16e”. Essa possibilidade ganhou força hoje, com Cook dizendo que conheceremos um novo membro da família (no caso, iPhone 16).
Esse novo iPhone, como temos acompanhado, poderá ter um redesign em relação ao modelo atual, com um formato semelhante ao dos iPhones 13/14. Isso significa que ele terá uma tela maior (possivelmente de 6,1 polegadas) e suporte ao Face ID. Também é esperado que ele venha com o chip A18 (o mesmo dos iPhones 16) e integre a Apple Intelligence, bem como poderá ser o primeiro dispositivo equipado com o modem 5G da Apple.
