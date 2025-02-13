Com Mini-LED, analista prevê novo Apple Studio Display para 2025-26

Lançado em 2022, o Apple Studio Display conta com um painel 5K de 27 polegadas, bem como suporte ao recurso True Tone e à ampla gama de cores (P3). Ainda assim, ele é constituído em torno de um display LCD 1Liquid crystal display, ou display de cristal líquido. tradicional — e novos indícios apontam que a Maçã quer melhorar isso.
De acordo com uma previsão compartilhada hoje [somente para assinantes] pelo analista Ross Young, o Apple Studio Display deverá atualizado com um display Mini-LED, o que poderá ocorrer “no final deste ano ou no início do ano que vem” — um prazo corroborado pelo jornalista Mark Gurman, o qual também apontou que o display é identificado internamente pelo código
J427.
O próprio Young, vale notar, já havia aventado a possibilidade de a Maçã lançar um monitor Mini-LED de 27″ com suporte ao recurso ProMotion, mas que isso teria sido cancelado. Desta vez, porém, ele não mencionou o suporte à tecnologia de taxa de atualização de até 120Hz.
Também já foi especulado que um futuro monitor da Apple seria compatível com o recurso Em Espera (StandBy), presente em iPhones rodando o iOS 17 ou posteriores.
Young descartou ainda a possibilidade de ser um novo modelo do iMac, dizendo que tal produto é “definitivamente uma tela, não um computador tudo-em-um” — reduzindo as esperanças daqueles (eu incluso) que querem um iMac com uma tela maior do que a atual de 24″.
Notas de rodapé
- 1Liquid crystal display, ou display de cristal líquido.