Ícone do app Fotos

Como editar a duração de uma memória no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
13/02/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

As Memórias (Memories) são, como o próprio nome deixa claro, uma maneira de relembrar momentos importantes da sua vida usando o aplicativo nativo Fotos (Photos) do iPhone, iPad e Mac.

Se você curte esses vídeos, saiba que é possível alterar a duração de uma memória manualmente para o tempo que você preferir — dependendo apenas do número de fotos contidas nela.

Confira, a seguir, como fazer isso nos seus aparelhos! 🙂

Como editar a duração de uma memória pelo iPhone/iPad

Com o app Fotos aberto, role para baixo até encontrar a seção “Memórias”. Toque na tela, no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e escolha a duração desejada: “Curta”, “Média” ou “Longa”.

Como editar a duração de uma memória pelo Mac

Com o app aberto, selecione “Memórias” (na barra lateral esquerda), clique em uma delas e, na parte superior direita, vá até o botão com três pontinhos.

Por fim, escolha uma duração (“Curta”, “Média” ou “Longa”).

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
