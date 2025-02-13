Navegue

Como reordenar as imagens de uma memória no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
13/02/2025 • 08:00

As Memórias (Memories) são um excelente recurso embutido dentro do aplicativo nativo Fotos (Photos) — cujo objetivo é fazer com que você relembre momentos especiais vividos por seus amigos e familiares.

Se você usa tal recurso, saiba que a Apple possibilita reordenar as imagens contidas dentro de uma memória, para que elas fiquem exatamente do seu gosto.

Veja como fazer isso nos seus dispositivos! 📱

Como reordenar as fotos de uma memória pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, vá até a seção das Memórias e toque em uma delas. Enquanto ela estiver sendo reproduzida, selecione o botão com três pontinhos (no canto superior direito) e “Editar Linha do Tempo do Filme”.

Mantenha o toque em uma foto e arraste‑a para uma nova posição na grade. Quando estiver satisfeito, vá até o botão de voltar para retornar à memória.

Como reordenar as fotos de uma memória pelo Mac

Para alterar a ordem das fotos de uma memória, abra o app Fotos, selecione “Memórias” na barra lateral esquerda e clique em cima de uma delas para reproduzi-la.

Vá até o botão com três pontinhos (no canto superior direito) e em “Gerenciar Fotos”. Selecione as fotos que deseja mover, clique e arraste-as para a nova posição. Confirme indo em “OK” para finalizar.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
