Como visualizar e usar as sugestões de imagem de fundo no app Fotos [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
13/02/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

O iOS/iPadOS 18 trouxeram uma mudança bastante polêmica para os iPhones e iPads — voltada ao aplicativo nativo Fotos (Photos).

Ele foi completamente repaginado, o que significa que muitos usuários precisaram reaprender a como explorá-lo para conferir as suas fotos e os seus vídeos.

Mesmo com tantas mudanças, ao menos uma função nova pode ser aproveitada por todos os que adoram personalizar as Telas Bloqueada e de Início do sistema. Agora, é possível obter algumas sugestões de planos de fundo para os seus aparelhos, as quais levam em conta as fotografias armazenadas.

Veja como visualizá-las e aplicá-las! 📸

  1. Abra o app Fotos e deslize o dedo de baixo para cima até chegar à seção “Sugestões de Imagem de Fundo”.
  2. Escolha uma delas na lista de pré-visualização ou selecione “Sugestões de Imagem de Fundo” para ver todas na tela.
  1. Selecione aquela que preferir e personalize os controles que deverão aparecer na tela de bloqueio, além de adicionar efeitos para deixar a foto mais destacada.
  2. Quando estiver satisfeito, vá até “Adicionar” e decida se quer usá-la como par de imagens de fundo ou personalizar a Tela de Início.

Prontinho! A sua Tela Bloqueada/de Início estará ativada. Para alternar entre as telas, mantenha o dedo pressionado em cima da Tela Bloqueada para escolher outra. 🙂

E se as sugestões não estiverem aparecendo?

Pode ser que você tenha desabilitado a seção “Sugestões de Imagem de Fundo”.

Para visualizadas, abra o app Fotos, vá até o final da página, escolha “Personalizar e Reordenar” e veja se a opção não está desabilitada aí.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
