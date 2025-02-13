Envie treinos do SmartGym ou de outro app para o Strava com o RunGap

Eu sei, eu sei… você leu o título acima e achou a coisa bem específica. E é, mesmo. Eu explico!

Por muito tempo eu utilizei o aplicativo Exercício (Workout), nativo do Apple Watch, para registrar as minhas atividades físicas na academia, corridas e qualquer outro exercício que eu fizesse. Há algumas semanas, contudo, resolvi finalmente dar uma chance ao SmartGym.

De forma bem resumida, criei duas fichas pelo aplicativo utilizando a inteligência artificial dele para malhar duas vezes por semana. O app é incrível tanto no iPhone quanto no Apple Watch, com um nível de controle na criação e no acompanhamento da série e dos exercícios que é de tirar o chapéu. Eu estou adorando a experiência, de verdade — fica aqui o meu parabéns ao desenvolvedor brasileiro Matt Abras pelo trabalho.

Posto isso, uma coisa passou a me incomodar quando eu fiz essa migração do app nativo do Watch pro SmarGym. E a coisa é bem técnica mesmo, mas vou tentar explicá-la da melhor forma possível.

Há algum tempo eu utilizo o Strava para “catalogar” os meus exercícios (não apenas corridas, mas musculação e qualquer outro). Ele me serve como um repositório, mesmo. A integração do Strava com o app Exercício é ótima; qualquer coisa que você monitorar pelo Watch pode “subir” pro Strava sem dificuldade (seja de forma automática ou importando o exercício manualmente).

Por algum motivo, ainda que os treinos monitorados com o SmartGym fiquem catalogados no watchOS, iOS e Saúde (Health), a “ponte” com o Strava não é feita e não há uma forma nativa de enviar esses dados para ele.

Mesmo com o exercício feito e registrado no app Fitness, no Strava não aparece a opção de importar.

Em contato com o Matt, fui informado que trata-se de uma escolha — bem ruim, diga-se, afinal o SmartGym é reconhecidamente um dos maiores app do segmento, sendo sempre destacado pela própria Apple — do Strava, que simplesmente bloqueia essa opção de forma deliberada. Antes isso até era possível, mas o Strava mudou e assim está desde então.

Verdade seja dita, não é apenas o Strava. Outro app que eu utilizo — para receber os treinos de corrida do meu professor diretamente no Watch, sem precisar ficar personalizando-os no próprio relógio — é o TrainingPeaks. E esse app também bloqueia a importação dos dados do SmartGym, por algum motivo.

Isso me deixou um pouco chateado pois, como disse, gosto de concentrar todos esses exercícios no Strava (por motivo pessoal, mesmo) e, recentemente, no TrainingPeaks (para que o meu professor possa avaliar não apenas os treinos de corrida, mas de outras atividades também).

Bem, se a coisa não funciona de forma nativa, pode apostar que existe um ou mais apps para isso. No caso, eu experimentei apenas um, o RunGap. E, como ele resolveu o problema, nem me dei ao trabalho de testar nenhum outro para ver se funcionava melhor ou não.

O RunGap serve para você catalogar todos os exercícios de todos os aplicativos que você usa ou usou em algum momento. No meu caso, estou utilizando-o para uma coisa específica (exportação de atividades) apenas, já que eu uso justamente o Strava para catalogar os exercícios.

O funcionamento do RunGap é bem simples: você abre ele e faz a conexão com o app Saúde, bem como com os outros apps (no meu caso, o Strava e o TrainingPeaks — além deles, existem muitos outros disponíveis).

Nas preferências da conexão com o Saúde (“Advanced Settings”), você escolhe todos os parâmetros de como quer que o RunGap importe suas atividades — no meu caso, optei por importar apenas os exercícios após 1º de janeiro, mais ou menos quando comecei a usar o SmartGym.

Já nas opções de conexão com o Strava, eu marquei apenas que quero usar como destino (eu quero exportar os dados para ele) e para manter nos títulos (nomes) dos exercícios. No TrainingPeaks, idem.

Feito isso, os meus exercícios monitorados com o Apple Watch (independentemente do app utilizado, desde que tenham integração com o Saúde) são importados e ficam armazenados em “Activities”; se forem feitos na rua (bicicleta ou corrida, por exemplo), eles também serão mostrados na opção “Tracks” por conta da integração com o mapa.

Basta, então, entrar em “Activities”, puxar a tela para baixo para importar possíveis novos treinos (ou configurar para importar automaticamente sempre que abrir o app), tocar no exercício desejado (no meu caso, os monitorados com o SmartGym, com os nomes Ficha A2 e B2), e exportar para o Strava e o TrainingPeaks.

Em poucos segundos eles são registrados pelos apps em questão, com os dados desejados — que podem ser personalizados de acordo com o seu gosto nos ajustes do RunGap.

Exercício importado com sucesso para o Strava e o TrainingPeaks.

É uma utilização bem simples? É. Mas que, para muitos (obviamente me incluo nessa), pode ser importante por diversos motivos.

A única coisa que eu não consegui resolver ainda é que, mesmo marcando o Strava apenas como destino no RunGap, após a exportação do exercício em questão para ele, de alguma forma o Strava envia de volta esse exercício pro app Fitness. Os dados em si não são duplicados (veja que o círculo de exercício não está com 114 minutos), mas fica lá registrado que eu fiz, por exemplo, 57 minutos de exercício no SmartGym e mais 57 minutos no Strava.

Então é só o trabalho de entrar no app Fitness, tocar em “Sessões” e apagar o exercício do Strava, mantendo os dados mesmo. No TrainingPeaks, felizmente não há esse problema.

Então fica a fica para você que está “sofrendo” com esse mesmo problema, seja usando o SmartGym ou algum outro app que não tenha integração com o Strava ou alguma outra plataforma que você utiliza.

O RunGap é grátis para baixar na App Store e ser utilizado para catalogar os seus exercícios. Mas caso você queria usar a opção de exportação (tema do post), é preciso fazer uma assinatura trimestral de R$25 ou anual de R$80.