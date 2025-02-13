Navegue

Final Fantasy Crystal Chronicles é encerrado no iOS devido a bug “incorrigível”

Bruno Cardoso
13/02/2025 • 16:36
Final Fantasy Crystal Chronicles

A desenvolvedora japonesa Square Enix anunciou hoje que encerrou o suporte à versão iOS do jogo Final Fantasy Crystal Chronicles devido a um bug que ela classificou como “incorrigível”.

A companhia disse em um comunicado no seu site oficial que tem recebido reclamações de jogadores desde o dia 24 de janeiro, os quais não estavam mais conseguindo acessar conteúdo extra adquirido para o game.

Ainda segundo a empresa, esse problema também afeta a versão completa do jogo, que dá aos usuários a possibilidade de explorar todas as suas masmorras e tem a ver com uma mudança não especificada no modelo de compras internas (In-App Purchases) da App Store.

Investigações posteriores revelaram que não podemos consertar completamente o bug e implementar as novas mudanças, tornando improvável a retomada do serviço para o jogo. Portanto, devemos anunciar com pesar que encerraremos o suporte à versão iOS de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES.

Quem comprou conteúdo extra para o game a partir de janeiro de 2024 poderá pedir reembolso através do próprio suporte da App Store. Dúvidas sobre esse processo poderão ser enviadas para as centrais de atendimento da Square Enix até 31 de agosto deste ano.

Entre os conteúdos contemplados por essa política, estão:

  • Versão completa (Full Version)
  • Moogle Arms
  • Relic Arms
  • Sapphire Earring
  • Magic Wallet
  • Special Arms Set
  • Sherlotta’s Crystal
  • Yuri’s Crystal
  • Layle’s Crystal
  • Leo’s Crystal
  • Mira’s Crystal
  • Bel Dat’s Crystal
  • Chelinka’s Crystal
  • Chime’s Crystal
  • Memory Crystal Pack

Final Fantasy Crystal Chronicles continuará funcionando normalmente nas outras plataformas nas quais o jogo está disponível — o que inclui Nintendo Switch, PlayStation 4 e dispositivos Android. O jogo, para que não conhece, foi lançado originalmente em 2003 como um exclusivo do Nintendo GameCube.

via The Verge

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
