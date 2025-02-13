Navegue

Ilha Dinâmica menor no “iPhone 17 Pro Max” é corroborada por leaker

Luiz Gustavo Ribeiro
13/02/2025 • 16:45
Adam Kovacs / Shutterstock.com
Dynamic Island em um iPhone 14 Pro

No universo dos rumores, por vezes a inconsistência reina — e esse é o caso da especulação em torno do tamanho da Ilha Dinâmica (Dynamic Island) no vindouro “iPhone 17 Pro Max”.

Assim como aventado pelo analista Jeff Pu, o leaker conhecido como Digital Chat Station disse em post no Weibo que o futuro modelo topo-de-linha adotará a tecnologia metalens, a qual possibilita que os componentes do transmissor e receptor do Face ID sejam integrados — reduzindo o seu tamanho e a sua espessura.

Entretanto, essa expectativa vai de encontro a informações do analista Ming-Chi Kuo — ele afirmou que os próximos iPhones não contarão com uma Ilha Dinâmica menor.

Ainda segundo o leaker, a tecnologia metalens também será aplicada ao próximo iPad Pro e a um suposto iPad dobrável. Embora os atuais iPads Pro não contem com uma Ilha Dinâmica, eles têm todos os elementos do Face ID — então isso poderá ajudar a reduzir as bordas da tela, quem sabe.

De acordo com o MacRumors, o leaker da vez já revelou com precisão que o ‌iPhone 15‌ e o ‌iPhone 15‌ Plus apresentariam um sensor de 48 megapixels, além de ter obtido informações procedentes sobre o display do ‌iPhone‌ 12, em 2020.

Quem aí gostaria de uma Ilha Dinâmica menor?

