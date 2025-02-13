iPhone 16 Pro Max bate Galaxy S25 Ultra em teste de bateria e mantém invencibilidade da Apple

Após o teste de desempenho, o canal do YouTube PhoneBuff comparou a performance da bateria do recém-lançado Galaxy S25 Ultra à do iPhone 16 Pro Max, que chegou às lojas no segundo semestre do ano passado.

Assim como no fim de 2023 e no início de 2024, o aparelho da Apple se deu melhor — e com uma margem maior. Além disso, há alguns meses, o atual flagship da Maçã batalhou contra o Galaxy S24 Ultra — e também venceu.

Feito em condições semelhantes de temperatura e calibrações, o teste consistiu, como de costume, em realizar diferentes tarefas ao mesmo tempo em ambos os aparelhos — sempre usando aplicativos equivalentes. Há também um período de stand by para testar como eles se saem quando não estão sendo usados de fato.

Logo de início, no teste de ligações, o iPhone saiu na frente, mantendo 100% de porcentagem após uma hora, enquanto o Galaxy caiu para 94%. O aparelho da Samsung, no entanto, assumiu a liderança quando ambos foram colocados em repouso por 16 horas, se mostrando mais eficiente nesse cenário.

Recuperando o posto após se dar melhor no Snapchat, e na abertura e no fechamento de apps, o iPhone segurou bem seu último ponto percentual de bateria e morreu após 28 horas e 1 minuto — 11 minutos depois do aparelho da Samsung, que descarregou completamente após 27 horas e 50 minutos.

Cabe destacar que o S25 Ultra conta com uma bateria de 5.000mAh, contra 4.685mAh da do iPhone 16 Pro Max. Por outro lado, o aparelho da marca sul-coreana tem que lidar com uma resolução da tela maior — o que pode também ter influenciado no resultado. Ambos contam com telas OLED de 6,9 polegadas.

Outra coisa interessante a se considerar é a escolha de alguns aplicativos por parte do canal, como o Gmail e o Google Maps nos dois aparelhos. A meu ver, faria mais sentido uma comparação como a feita entre o Safari e o Chrome, que são aplicativos nativos e integrados aos seus respectivos sistemas.

