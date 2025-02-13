Navegue

Leitura de 1 minuto

Itinerários de bicicleta do app Mapas são lançados no Reino Unido e na Irlanda

Douglas Nascimento
13/02/2025 • 10:21

De acordo com informações do 9to5Mac, a Apple promoveu mais uma expansão dos itinerários de bicicleta no app Mapas (Maps), os quais chegaram silenciosamente recentemente ao Reino Unido e à Irlanda.

Com a novidade, usuários desses países podem agora visualizar rotas em caminhos, pistas e vias de bicicleta, bem como pré-visualizar coisas como elevação, presença de colinas ou o nível de movimentação de determinada via.

Especificamente no que se refere ao Reino Unido, a navegação de ciclismo já estava disponível, mas de maneira bem limitada — o que, de acordo com o site, foi resolvido com a atualização (backend).

Itinerários de Bicicleta no Maps

Os itinerários de bicicleta dos Mapas ainda estão disponíveis apenas em pouco mais de uma dezena de países e regiões. No Brasil, cabe recordar, o recurso ainda não está disponível (e infelizmente não há previsão para que chegue em breve).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
