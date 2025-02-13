Novo recurso do app da NBA para o Vision Pro projeta quadra no ambiente

A National Basketball Association (NBA) lançou recentemente um novo recurso no seu aplicativo para o Apple Vision Pro que dá aos donos do headset de realidade mista da Maçã a chance de acompanhar partidas da principal liga de basquete do mundo de um jeito… diferente (e futurista)!
Chamado Tabletop, o recurso lança mão de técnicas de realidade aumentada para projetar a quadra e os jogadores seja lá em qual ambiente o usuário está. Feita para transmissões ao vivo, a novidade é uma maneira completamente nova de acompanhar as partidas, uma vez que “transforma” os olhos do usuário na câmera da transmissão.
Ainda em fase alpha, o recurso projeta o que parecem ser modelos 3D dos jogadores, o que pode prejudicar um pouco o realismo da coisa. Entretanto, como lembrado pelo usuário @M1Astra em um post no X (antigo Twitter), a versão desse recurso mostrada pela Apple durante a apresentação do Apple Vision Pro na WWDC23 contava com os próprios jogadores na quadra virtual, e não “bonequinhos” feitos para parecem com eles, então é possível que isso mude no futuro.
Mesmo assim, os modelos dos jogadores são projetados com seus uniformes de jogo, além de, obviamente, imitarem os seus movimentos reais. A quadra também é exibida exatamente da forma como ela parece na vida real, com todas as artes dos times e patrocínios devidamente adicionadas ao chão.
O Tabletop, vale notar, funciona apenas com partidas selecionadas e não está disponível em confrontos gravados por conta de problemas envolvendo os direitos de transmissão das partidas. Também é preciso ter uma assinatura ativa do app da NBA para testar a novidade.
Para iniciar uma transmissão com o recurso, basta abrir uma partida pela aba de jogos e, caso a opção esteja disponível, tocar no botão “Tabletops”, que fica logo ao lado de “Watch Live”. Vale notar que o recurso não contempla os chamados Blackouts, mas é possível abrir as duas visualizações ao mesmo tempo e sincronizá-las.
