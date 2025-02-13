Navegue

Leitura de 2 minuto

Novo recurso do app da NBA para o Vision Pro projeta quadra no ambiente

Bruno Cardoso
13/02/2025 • 15:50
Recurso Tabletop do app da NBA

A National Basketball Association (NBA) lançou recentemente um novo recurso no seu aplicativo para o Apple Vision Pro que dá aos donos do headset de realidade mista da Maçã a chance de acompanhar partidas da principal liga de basquete do mundo de um jeito… diferente (e futurista)!

Chamado Tabletop, o recurso lança mão de técnicas de realidade aumentada para projetar a quadra e os jogadores seja lá em qual ambiente o usuário está. Feita para transmissões ao vivo, a novidade é uma maneira completamente nova de acompanhar as partidas, uma vez que “transforma” os olhos do usuário na câmera da transmissão.

Novo aplicativo da NBA no Vision Pro… agora você pode assistir a basquete ao vivo como uma projeção de mesa.
O FUTURO ESTÁ AQUI.

Ainda em fase alpha, o recurso projeta o que parecem ser modelos 3D dos jogadores, o que pode prejudicar um pouco o realismo da coisa. Entretanto, como lembrado pelo usuário @M1Astra em um post no X (antigo Twitter), a versão desse recurso mostrada pela Apple durante a apresentação do Apple Vision Pro na WWDC23 contava com os próprios jogadores na quadra virtual, e não “bonequinhos” feitos para parecem com eles, então é possível que isso mude no futuro.

Mesmo assim, os modelos dos jogadores são projetados com seus uniformes de jogo, além de, obviamente, imitarem os seus movimentos reais. A quadra também é exibida exatamente da forma como ela parece na vida real, com todas as artes dos times e patrocínios devidamente adicionadas ao chão.

E se você pudesse assistir ao jogo dos Lakers da lua ou do topo de uma montanha vulcânica no Havaí?
A NBA lançou o Tabletop: um novo recurso que traz a quadra para dentro do seu espaço com o Apple Vision Pro.

O Tabletop, vale notar, funciona apenas com partidas selecionadas e não está disponível em confrontos gravados por conta de problemas envolvendo os direitos de transmissão das partidas. Também é preciso ter uma assinatura ativa do app da NBA para testar a novidade.

Para iniciar uma transmissão com o recurso, basta abrir uma partida pela aba de jogos e, caso a opção esteja disponível, tocar no botão “Tabletops”, que fica logo ao lado de “Watch Live”. Vale notar que o recurso não contempla os chamados Blackouts, mas é possível abrir as duas visualizações ao mesmo tempo e sincronizá-las.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
