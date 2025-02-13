Promoções na App Store: The Escapists: Prison Escape, Anodyne Mobile, Contacts to XLSX – Excel Sheet e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!
The Escapists: Prison Escape, criado pela Team17 Software, é um jogo que lhe coloca atrás das grades e do arame farpado; seu objetivo é criar um plano para escapar.
Parece algo complicado, certo? Pois é bem mais difícil do que isso. Você deverá se adaptar à vida na cadeia e tentar encontrar ferramentas que poderão facilitar a sua missão.
Confira um vídeo:
Ah, o segundo jogo da série também está com desconto:
Aproveite as ofertas e boa diversão! 🤩
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$140 em descontos:
Jogos
Uma jornada de aventura pelo sonhos.
Jogo de estratégia.
Puzzles.
Diversão educacional.
Aplicativos
Utilitário para contatos.
Utilitário musical.
Redimensionador de imagens.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸