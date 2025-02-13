Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: The Escapists: Prison Escape, Anodyne Mobile, Contacts to XLSX – Excel Sheet e mais!

Marcelo Melo
13/02/2025 • 22:25

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Publicidade

The Escapists: Prison Escape, criado pela Team17 Software, é um jogo que lhe coloca atrás das grades e do arame farpado; seu objetivo é criar um plano para escapar.

Parece algo complicado, certo? Pois é bem mais difícil do que isso. Você deverá se adaptar à vida na cadeia e tentar encontrar ferramentas que poderão facilitar a sua missão.

Confira um vídeo:

YouTube video

Ah, o segundo jogo da série também está com desconto:

Publicidade

Aproveite as ofertas e boa diversão! 🤩

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$140 em descontos:

Jogos

Uma jornada de aventura pelo sonhos.

Publicidade

Jogo de estratégia.

Puzzles.

Publicidade

Diversão educacional.

Aplicativos

Utilitário para contatos.

Utilitário musical.

Redimensionador de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

TikTok está novamente disponível na App Store dos Estados Unidos
Próx. Post

Pré-Visualização: como reverter PDFs e imagens para versões anteriores [Mac]
Posts relacionados