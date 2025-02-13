TikTok está novamente disponível na App Store dos Estados Unidos

O app TikTok — e outros apps da gigante chinesa ByteDance — foi retirado da App Store e do Google Pay no dia 19 de janeiro. Não só isso, mas o funcionamento da rede social em si também foi interrompido — tudo por conta de uma lei aprovada pelo Congresso americano no ano passado.

Pouco tempo depois, contudo, a rede social voltou ao ar após o presidente recém-eleito Donald Trump garantir que daria um alívio a partir do dia 20/1. Contudo, após a assinatura de uma ordem executiva de Trump, o TikTok seguiu indisponível tanto na App Store quanto no Google Play nos EUA.

Isso teve a ver com o fato de que a decisão do presidente podia não ser válida, uma vez que, de acordo com juristas, ele não tem o poder de derrubar sozinho uma lei que foi aprovada amplamente pelo Congresso dos EUA.

Bem, agora o TikTok está oficialmente de volta às lojas. Como informou a Bloomberg, a decisão para que a Apple e o Google voltassem a distribuir o TikTok veio após uma carta da Procuradora-Geral Pam Bondi assegurar que as companhias não serão penalizadas ao disponibilizar novamente o app nos EUA.

A mudança é importante pois, ainda que o TikTok estivesse disponível pela web e nos iPhones/aparelhos Android de milhões de pessoas que já tinham baixado o aplicativo, a ByteDance não podia corrigir bugs e soltar atualizações para o app, por exemplo.

Vale notar que a situação do TikTok nos EUA continua complicada. De forma resumida, a ByteDance terá que fazer uma nova joint venture que dê 50% de posse do TikTok a uma companhia americana para resolver tudo de uma vez por todas. Como Trump estendeu o prazo em 75 dias, ela tem agora até o começo de abril para resolver esse imbróglio.