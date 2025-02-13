Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Saulo Ferreira Angelo / Shutterstock.com
iPhone com o TikTok com uma bandeira dos EUA e Donald Trump ao fundo

TikTok está novamente disponível na App Store dos Estados Unidos

Eduardo Marques
13/02/2025 • 22:20
Leitura de 2 minuto

O app TikTok — e outros apps da gigante chinesa ByteDancefoi retirado da App Store e do Google Pay no dia 19 de janeiro. Não só isso, mas o funcionamento da rede social em si também foi interrompido — tudo por conta de uma lei aprovada pelo Congresso americano no ano passado.

Publicidade

Pouco tempo depois, contudo, a rede social voltou ao ar após o presidente recém-eleito Donald Trump garantir que daria um alívio a partir do dia 20/1. Contudo, após a assinatura de uma ordem executiva de Trump, o TikTok seguiu indisponível tanto na App Store quanto no Google Play nos EUA.

Isso teve a ver com o fato de que a decisão do presidente podia não ser válida, uma vez que, de acordo com juristas, ele não tem o poder de derrubar sozinho uma lei que foi aprovada amplamente pelo Congresso dos EUA.

Bem, agora o TikTok está oficialmente de volta às lojas. Como informou a Bloomberg, a decisão para que a Apple e o Google voltassem a distribuir o TikTok veio após uma carta da Procuradora-Geral Pam Bondi assegurar que as companhias não serão penalizadas ao disponibilizar novamente o app nos EUA.

Publicidade

A mudança é importante pois, ainda que o TikTok estivesse disponível pela web e nos iPhones/aparelhos Android de milhões de pessoas que já tinham baixado o aplicativo, a ByteDance não podia corrigir bugs e soltar atualizações para o app, por exemplo.

Vale notar que a situação do TikTok nos EUA continua complicada. De forma resumida, a ByteDance terá que fazer uma nova joint venture que dê 50% de posse do TikTok a uma companhia americana para resolver tudo de uma vez por todas. Como Trump estendeu o prazo em 75 dias, ela tem agora até o começo de abril para resolver esse imbróglio.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
Post Ant.

WhatsApp pode ser o seu app padrão de mensagens no iOS com o DefaultSMS
Próx. Post

Promoções na App Store: The Escapists: Prison Escape, Anodyne Mobile, Contacts to XLSX – Excel Sheet e mais!
Posts relacionados