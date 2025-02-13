Navegue

Vídeo: e chegaram os aguardados fones Powerbeats Pro 2!

Rafael Fischmann
13/02/2025 • 15:40
Leitura de 1 minuto

A Beats, subsidiária da Apple, lançou anteontem os aguardados Powerbeats Pro 2 — fones True Wireless Stereo (TWS) bastante destinados a atletas e esportistas.

Eles chegam quase seis anos após os Powerbeats Pro originais, agora equipados com o chip H2, cancelamento ativo de ruído, sensor de batimentos cardíacos, porta USB-C, recarga sem fio e compatibilidade total tanto com iOS quanto com Android.

Confira o nosso vídeo de unboxing e hands-on completo do produto:

Assinar o nosso canal do YouTube

Os Powerbeats Pro 2, que vêm numa caixa 100% vegetal feita de fibra reciclada advinda de florestas sustentáveis, têm quatro opções de cores — Quick Sand (bege), Electric Orange (laranja), Hyper Purple (roxo) e Jetz Black (preto) — e preço sugerido de US$250 nos Estados Unidos. Em Portugal, eles custam 300€.

Vale lembrar que eles já foram homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas ainda não têm preço anunciado e nem data para desembarcar no Brasil.

Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
