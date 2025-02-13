Vídeo: e chegaram os aguardados fones Powerbeats Pro 2!

A Beats, subsidiária da Apple, lançou anteontem os aguardados Powerbeats Pro 2 — fones True Wireless Stereo (TWS) bastante destinados a atletas e esportistas.
Eles chegam quase seis anos após os Powerbeats Pro originais, agora equipados com o chip H2, cancelamento ativo de ruído, sensor de batimentos cardíacos, porta USB-C, recarga sem fio e compatibilidade total tanto com iOS quanto com Android.
Confira o nosso vídeo de unboxing e hands-on completo do produto:
Os Powerbeats Pro 2, que vêm numa caixa 100% vegetal feita de fibra reciclada advinda de florestas sustentáveis, têm quatro opções de cores — Quick Sand (bege), Electric Orange (laranja), Hyper Purple (roxo) e Jetz Black (preto) — e preço sugerido de US$250 nos Estados Unidos. Em Portugal, eles custam 300€.
Vale lembrar que eles já foram homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas ainda não têm preço anunciado e nem data para desembarcar no Brasil.
