WhatsApp libera temas personalizados para conversas

Yan Avelino
13/02/2025 • 13:01
O WhatsApp acaba de lançar uma atualização que possibilita customizar ainda mais as conversas no app. As novidades começaram a pintar na beta do mensageiro há alguns meses e agora estão sendo liberadas para todos.

Com isso, é possível escolher novas cores para os balões de mensagens e alterar o plano de fundo dos chats, deixando tudo com a sua cara. Assim, cada um pode optar por um dos temas predefinidos, que mudam tanto o fundo quanto os balões de conversa, ou misturar as cores do jeito que preferir.

Além disso, o WhatsApp adicionou 30 novas opções de papel de parede — e ainda dá para usar uma imagem da sua galeria para deixar tudo mais exclusivo.

Se quiser, é possível aplicar um único tema para todas as suas conversas ou personalizar cada chat individualmente. Essas mudanças só ficam visíveis para o usuário, então é possível escolher o que mais combina com o seu estilo sem preocupação.

Os canais do WhatsApp também poderão ser personalizados com novos temas. Para mudar o visual de todas as suas conversas e canais, basta acessar “Configurações” e ir até “Tema padrão de conversa”. Já para personalizar um chat específico, é só tocar no topo da conversa e escolher “Tema de conversa”.

A novidade em breve estará disponível para todo mundo.

