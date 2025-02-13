Navegue

WhatsApp pode ser o seu app padrão de mensagens no iOS com o DefaultSMS

Douglas Nascimento
13/02/2025 • 20:51

Já tocou em um número de telefone com o objetivo de mandar uma mensagem e acabou sendo redirecionado para o app nativo Mensagens (Messages)? Normal, visto que esse é o comportamento padrão do iOS — mesmo que a tradição de enviar SMS 1Short message service, ou serviço de mensagens curtas. ou usar o iMessage não seja tão popular em alguns países (como o Brasil).

Com isso, muitas vezes precisamos nos dar ao trabalho de copiar manualmente o número em questão, entrar no aplicativo desejado (geralmente, o WhatsApp ou o Telegram), colar o número e enviar a mensagem — uma trabalheira que poderia ser reduzida caso pudéssemos escolher para quais apps enviá-las por padrão.

Embora ainda não haja uma solução nativa para tal, o aplicativo DefaultSMS pode quebrar um galho. Criado pelo desenvolvedor independente Vincent Neo, o app basicamente redireciona o usuário para o seu aplicativo de mensagens preferido quando ele toca em um número.

DefaultSMS

Suportando os mensageiros WhatsApp, Telegram e Signal, o app aparece como uma alternativa ao Mensagens na seção de Apps Padrão dos Ajustes — algo ainda não suportado pelos softwares supracitados. Isso permite aos usuários ativá-lo automaticamente sempre ao tocar na opção “Mensagem” em menus contextuais de números pelo sistema.

DefaultSMS

Como o DefaultSMS não é um mensageiro, o que ele faz é basicamente abrir o chat de mensagens para o número especificado no aplicativo definido pelo usuário — algo que só funcionará, obviamente, caso a outra pessoa também tenha uma conta ativa no aplicativo em questão.

Por enquanto, o DefaultSMS funciona apenas em inglês e pode ser adquirido por meio de uma compra única de R$5 na App Store.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
