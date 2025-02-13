Navegue

Leitura de 1 minuto

WhatsApp testa substituir aba de Comunidades por uma de IAs no iOS

Douglas Nascimento
13/02/2025 • 10:02

De acordo com a mais nova descoberta do pessoal do WABetaInfo, o WhatsApp poderá seguir os passos do X (ex-Twitter) e adicionar uma aba exclusiva para recursos de inteligência artificial — embora no caso do mensageiro a ideia seja um pouco diferente e, aparentemente, mais interessante.

Publicidade

Em vez de apenas funcionar como um atalho para a Meta AI (algo que já existe como um botão flutuante ao navegar pela lista de chats), a ideia da futura aba é reunir não apenas o chatbot da empresa, mas diversas soluções de IA que usam a interface do WhatsApp para oferecer seus serviços.

A aba “IAs” pintou na versão beta 25.3.10.73 do WhatsApp para iOS (disponível no TestFlight), contará com seções para visualizar os chatbots mais populares e, futuramente, até mesmo uma aba dedicada para que os usuários descubram de maneira aleatória novas experiências de IA.

Aba de IAs no WhatsApp

Ao integrar esta nova seção de IA, o WhatsApp espera tornar as interações do chatbot mais acessíveis e envolventes, oferecendo aos usuários a oportunidade de interagir com diferentes personalidades de IA, experimentar vários recursos e encontrar chatbots que melhor atendam às suas necessidades.

Um detalhe interessante é que a nova aba pintou exatamente no lugar que atualmente é dedicado às Comunidades. Segundo o site, no entanto, elas não serão descontinuadas, continuando acessíveis na aba “Conversas”, por onde também continuará sendo possível criá-las e gerenciá-las.

