Alibaba cuidará de “filtro” para a Apple Intelligence na China, diz Bloomberg

Ontem ficamos sabendo que, além de ter firmado um acordo com o Alibaba, a Apple ainda estava colaborando com a Baidu para viabilizar o lançamento dos seus recursos de IA na China — algo que só não aconteceu até agora por conta de entraves regulatórios.

Agora, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) divulgou mais algumas informações de como deverão se dar as parcerias da Maçã com essas duas gigantes da tecnologia, que terão papéis bastante distintos no funcionamento da Apple Intelligence no país asiático.

Segundo as informações, o Alibaba fornecerá um software que servirá como uma espécie de censura “filtro” para os resultados gerados pelos modelos da IA da própria Apple, impedindo que os recursos da gigante de Cupertino ofereçam respostas com informações proibidas pelo governo chinês — e sem que o usuário saiba.

Com isso, ao invés de falar diretamente com a Apple, as autoridades locais poderão falar com o Alibaba caso as ferramentas da Maçã comecem a fornecer algum tipo resposta indesejada. A gigante chinesa, por sua vez, se encarregaria de contactar a Apple caso seja necessário realizar alguma mudança na forma como seus modelos de IA operam.

Caso o usuário esteja usando um iPhone com um modelo de IA desatualizado, a Apple desativará a função temporariamente nesse dispositivo até que as informações sejam devidamente atualizadas de modo a implementar as censuras solicitadas. Além disso, apenas iPhones comprados dentro da China serão compatíveis com essas restrições — ou seja, caso você importe um dispositivo de fora para o país, nenhum dos seus recursos de IA funcionarão.

Assim como no resto do mundo, tarefas de IA mais complexas serão processadas pela Apple na China usando o sistema Private Cloud Compute, o qual foi construído para manter a privacidade dos usuários sempre que algo for redirecionado para a nuvem.

No entanto, como as leis locais obrigam as empresas a manterem esses dados no país, a Apple apostará em servidores operados pela Guizhou-Cloud Big Data Industry para processar esses dados — lembrando que a GCBD (que é afiliada ao governo chinês) já cuida dos dados do iCloud na região.

E a Baidu?

Conhecida pelo seu mecanismo de buscas — que inclusive é a opção padrão do Safari na China —, a Baidu terá uma parceria bastante diferente com a Apple no país asiático.

Em vez de “fiscalizar” as informações geradas pelos modelos da Apple, a empresa irá cuidar de recursos como a Visual Intelligence — coisa que, no resto do mundo, é empurrada por tecnologias da OpenAI e do Google.

Fora da China, essas duas empresas também dão suporte para recursos como as Ferramentas de Escrita (Writing Tools) e a Siri, mas não ficou 100% claro se a Baidu também assumirá esses recursos de IA em específico na China.

A Apple Intelligence, vale lembrar, ganhará suporte ao chinês (e ao português) em abril com o lançamento do iOS 18.4. Isso, no entanto, não significa que os seus recursos serão liberados na China já nesse mês, uma vez que uma série de ajustes ainda precisam ser feitos.