alto computer é um conjunto de apps que expandem softwares nativos da Apple

Que tal um conjunto de aplicativos com recursos que expandem as funcionalidades de alguns apps nativos? Como bem visto pelo Manual do Usuário, essa é a proposta do alto computer, um site que reúne links para alguns softwares que incrementam apps como o Notas (Notes), o Mail e o Calendário (Calendar).

Publicidade

O principal app do conjunto é o alto.computer, focado no Notas para Mac. Ele permite mostrar backlinks entre diferentes notas, criar tarefas no Lembretes (Reminders), criar novas notas a partir de templates e até mesmo publicar uma nota online (como um site). Um outro app, o notes.exporter (também para Mac), permite exportar uma nota como HTML.

Há também o alto.calendar (para iPhone), que permite compartilhar com amigos o seu status de livre ou ocupado com base em seus eventos no Calendário, bem como o alto.daily (para iPhone e Mac), o qual é integrado ao Lembretes e tem como objetivo ajudá-lo a rastrear os seus hábitos diários com recursos como mapas de calor e tarefas rastreáveis.

Pulando para os emails, especificamente para o app Mail do macOS, há o alto.mail, o qual permite copiar rapidamente o link de um email selecionado no Mail, bem como ver estatísticas sobre eles, e o recuremail (funciona via web), o qual possibilita publicar uma newsletter diretamente do app nativo da Maçã (e de outros clientes).

Publicidade

Por fim, o conjunto ainda conta com o alto.start (para exibir e gerenciar lembretes no Safari) e o alto.settings (que permite alterar configurações para apps padrão como o Finder e o Safari) — ambos, obviamente, para o macOS.

Todos os apps (com exceção do recuremail) estão hospedados na App Store (um bom indicativo de que são confiáveis). Alguns deles, vale notar, podem apresentar opções de pagamento para compras internas ou doações.