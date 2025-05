Antigo problema de privacidade da Siri é alvo de denúncia na França

De acordo com informações do jornal francês Le Monde e da Rádio França, a Liga dos Direitos Humanos (LDH) do país fez uma denúncia contra a Apple acusando-a de violar a privacidade de usuários ao armazenar e processar áudios gravados pela Siri.

A nova denúncia representa a volta de um caso antigo para os holofotes. Ela é baseada nos relatos de um funcionário terceirizado da Maçã chamado Thomas Le Bonniec, os quais vieram à tona em 2019 graças a uma extensa reportagem do jornal britânico The Guardian.

Segundo Le Bonniec, que foi contratado pela empresa irlandesa Globe Technical Services (GTS) como “analista de anotação de operações de dados”, seu trabalho era ouvir e avaliar transcrições de interações de usuários com a Siri, principalmente provenientes de ativações acidentais.

Ele e os outros funcionários do setor ouviam gravações altamente privativas e sensíveis dos usuários, com direito a áudios de pessoas durante práticas sexuais, discutindo tratamentos com médicos, fechando negócios confidenciais ou realizando atos criminosos (como negociações de drogas).

Segundo ele, a frequência com que esses áudios eram “acidentalmente” capturados pela Siri (sem o consentimento dos usuários) era alta, embora na época a Maçã tenha rebatido as acusações e afirmado que apenas 0,2% das solicitações e transcrições da Siri foram processadas e armazenadas.

As denúncias feitas por Le Bonniec às agências de proteção de dados francesas em 2020, no entanto, não desencadearam nenhuma investigação mais profunda contra a Apple. Em 2022, inclusive, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda encerrou o caso sem dar qualquer prosseguimento.

A nova denúncia da LDH, portanto, pode representar um reviravolta e uma nova chance para que as acusações do funcionário sejam discutidas. Especula-se que decisões recentes em tribunais envolvendo a Siri, inclusive, tenham influenciado essa mais nova denúncia envolvendo o caso.

Se desta vez isso vai para frente, teremos que aguardar para descobrir…

