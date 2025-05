Confira renders com possíveis designs dos “iPhones 17 Pro” e “Air/Slim”

Não faz nem seis meses desde que os iPhones 16 foram lançados, bem como estamos na expectativa para a chegada iminente de um novo iPhone SE, mas já tem rolado por aí renders com os possíveis designs da linha “iPhone 17” — que deverá ser apresentada pela Apple apenas por volta do mês de setembro.

Em vídeo para o canal fpt., o YouTuber Jon Prosser compartilhou o que pode ser o potencial design do “iPhone 17 Pro”, o qual, como vem sendo bastante rumorado, deverá apresentar uma mudança bastante relevante especificamente na parte dedicada às câmeras em sua traseira.

Ao contrário do que muitos rumores vêm apostando, no entanto, Prosser afirma que o próximo iPhone topo-de-linha manterá a disposição atual das câmeras (em formato triangular) e que a grande mudança estará justamente no módulo que as abriga — o qual ocuparia toda a dimensão horizontal.

Além disso, esse módulo maior (que teria uma cor bem voltada ao preto) também seria o responsável por dar à traseira do aparelho um aspecto bicolor — e não uma segunda cor diferente para o vidro traseiro, como chegou a ser especulado por alguns vazadores.

De acordo com uma publicação do jornalista Mark Gurman no X (antigo Twitter), no entanto, o render acima parece ter sido inspirado em um “esboço falso” do aparelho, divulgado no final de janeiro pelo leaker Majin Bu [@MajinBuOfficial]:

The “iPhone 17 Pro” renders on YouTube tonight appear to be based on this fake late January sketch. https://t.co/NpMBlfnHZY — Mark Gurman (@markgurman) February 14, 2025 As renderizações do “iPhone 17 Pro” no YouTube hoje à noite parecem ser baseadas neste esboço falso do final de janeiro.

A conferir…

E o modelo ultrafino?

Outro vídeo, esse publicado pelo perfil WEIS Studio no Instagram, mostra um conceito para lá de realista de como poderá ser o “iPhone 17 Air/Sim”, modelo ultrafino do aparelho o qual deverá substituir a versão Plus presente nas últimas três gerações do smartphone da Maçã.

No vídeo, é possível vislumbrar um iPhone bem menos espesso que os modelos atuais e, na parte traseira, um módulo horizontal (esse, da mesma cor do aparelho) bem protuberante o qual abrigaria a única câmera do aparelho (se não contarmos, obviamente, com a frontal), à esquerda.

O único modelo do iPhone que poderia não ganhar um novo visual neste ano, portanto, seria o “iPhone 17” de entrada — cujo design da câmera traseira foi alterado no ano passado e voltou a contar com uma disposição mais vertical. Ainda assim, para deixar a linha mais coerente (visualmente falando), é provável que a Apple também opte por esse suposto novo módulo estendido no “17”.

