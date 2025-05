Estreias do dia no Apple TV+: “The Gorge” e “Goldie”

Chegaram hoje ao catálogo do Apple TV+ duas novidades: as estreias do aguardado filme “Entre Montanhas” (“The Gorge”) e da primeira temporada da mais nova série animada infantil do serviço, “Goldie”.

Publicidade

Vamos conhecer um pouco mais sobre as duas produções!

“Entre Montanhas”

Dirigido por Scott Derrickson, o longa mostra dois agentes altamente treinados (interpretados por Anya Taylor-Joy e Miles Teller) que se aproximam após serem designados para a vigilância de torres em lados opostos de um desfiladeiro vasto e misterioso.

Protegendo o mundo de um mal que se esconde no local, eles acabarão tendo que trabalhar juntos em um teste que exigirá o máximo de suas capacidades físicas e mentais para manter o segredo intacto quando a ameaça for revelada.

Com produção executiva de Teller, o filme é ainda produzido por David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, C. Robert Cargill, Sherryl Clark, Adam Kolbrenner, Zach Dean (que atua como roteirista) e Gregory Goodman.

Publicidade

Anteontem, o Apple TV+ realizou a première do longa (que também foi destaque na CCXP do ano passado), a qual contou com a presença de integrantes do elenco e da produção:

“Goldie”

Com 13 episódios — todos eles já disponíveis agora na estreia, como aconteceu com outras animações do Apple TV+ —, “Goldie” é inspirada em um curta-metragem homônimo de 2019 sobre Goldie, uma garota gigante que adora se aventurar com as suas amigas.

Siga Goldie em grandes aventuras enquanto ela agita a sua adorada cidade de Boysenberg com as suas melhores amigas. Juntas, aprendem que ser diferente é algo a celebrar-se e é muito divertido.

Produzida pela Mercury Filmworks, “Goldie” tem Emilly Brundige (a autora da história original) como produtora executiva ao lado de Clint Eland, enquanto a direção é de Graham MacDonald e a roteirização, de Ben Greene.

Jessica McKenna, Dee Bradley Baker, Amari McCoy, Vedanten Naidoo, Grey DeLisle, James Sie, Henry Winkler, Al Yankovic, Nicole Byer, Cree Summer, Carlos Alazraqui, Maulik Pancholy e Maria Bamford compõem o elenco de vozes.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.