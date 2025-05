Instagram testa botão de dislike para comentários no feed e nos Reels

O Instagram está experimentando um novo botão de dislike (negativar) nos comentários de postagens do feed e do Reels. O anúncio foi feito hoje, no Threads, pelo próprio chefe da rede social, Adam Mosseri.

Publicidade

A ideia é permitir que os usuários sinalizem, de forma privada, quando não gostam ou não consideram relevante um comentário. Esse feedback não será visível para outros usuários, e quem receber um dislike não será notificado.

Alguns de vocês podem ter notado que estamos testando um novo botão ao lado dos comentários no Instagram — isso dá às pessoas uma forma privada de sinalizar que não se sentem bem com determinado comentário. Quero deixar claro: este é um teste, não há contagem de dislikes e ninguém saberá se você apertar o botão. No futuro, talvez integremos esse sinal ao ranking de comentários para mover os mais rejeitados para baixo. Nossa esperança é que isso ajude a tornar os comentários mais amigáveis no Instagram.

Ao TechCrunch, a Meta confirmou que um pequeno grupo de usuários está testando o recurso e que ele poderá sofrer ajustes antes de um lançamento maior. “Queremos ajudar as pessoas a terem mais controle sobre a sua experiência no Instagram”, disse a empresa.

Embora a ideia seja melhorar a qualidade dos comentários, a novidade dividiu opiniões. Enquanto alguns veem a mudança como positiva, outros temem que isso possa incentivar o cyberbullying.

#Instagram is working on the ability to dislike comments 👀 pic.twitter.com/OjOb6IQaoI — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 18, 2025

O recurso lembra o sistema de upvotes e downvotes do Reddit, que há anos classifica comentários com base nessas interações. No entanto, ainda não está claro se o Instagram dará tanto peso ao dislike como o Reddit faz em sua hierarquia de comentários.