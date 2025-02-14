Mais três nomes entram para o elenco de “Star City”, do Apple TV+

Anunciado em meados do ano passado, o spinoff de “For All Mankind”, “Star City”, acaba de ganhar novos integrantes em seu elenco. São eles: Solly McLeod (“House of the Dragon”), Agnes O’Casey (“O Clube dos Milagres”) e Alice Englert (“O Rastro da Serpente”).

De acordo com o Deadline, os três se unem a Rhys Ifans (que será o protagonista) e Anna Maxwell Martin, ambos já confirmados no elenco da produção, que é uma criação de Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi (os mesmos criadores de “For All Mankind”).

A série é mais uma abordagem da releitura alternativa da história da produção original, a qual imagina um mundo no qual a União Soviética consegue enviar o primeiro homem à Lua antes dos Estados Unidos e muda a corrida espacial para sempre.

“Star City”, no entanto, explora a história na perspectiva do bloco de países socialista, mostrando a vida dos cosmonautas, engenheiros e oficiais de inteligência envolvidos no programa espacial soviético e os riscos assumidos por eles.

Enquanto McLeod interpretará o cosmonauta imprudente Sasha, O’Casey será Irina, a mais nova integrante do departamento de vigilância, enquanto Englert interpretará Anastasia, uma cosmonauta ainda não testada no programa espacial soviético.

Tendo os criadores supracitados como showrunners e produtores executivos, “Star City” será produzida pelos estúdios da Sony Pictures Television e ainda não teve detalhes oficiais sobre as gravações ou data de lançamento divulgados.

