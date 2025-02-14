Navegue

Mais três nomes entram para o elenco de “Star City”, do Apple TV+

Douglas Nascimento
14/02/2025
Deadline
Solly McLeod, Agnes, O'Casey e Alice Englert no elenco de "Star City"

Anunciado em meados do ano passado, o spinoff de “For All Mankind”, “Star City”, acaba de ganhar novos integrantes em seu elenco. São eles: Solly McLeod (“House of the Dragon”), Agnes O’Casey (“O Clube dos Milagres”) e Alice Englert (“O Rastro da Serpente”).

De acordo com o Deadline, os três se unem a Rhys Ifans (que será o protagonista) e Anna Maxwell Martin, ambos já confirmados no elenco da produção, que é uma criação de Ronald D. MooreMatt Wolpert e Ben Nedivi (os mesmos criadores de “For All Mankind”).

A série é mais uma abordagem da releitura alternativa da história da produção original, a qual imagina um mundo no qual a União Soviética consegue enviar o primeiro homem à Lua antes dos Estados Unidos e muda a corrida espacial para sempre.

“Star City”, no entanto, explora a história na perspectiva do bloco de países socialista, mostrando a vida dos cosmonautas, engenheiros e oficiais de inteligência envolvidos no programa espacial soviético e os riscos assumidos por eles.

Enquanto McLeod interpretará o cosmonauta imprudente Sasha, O’Casey será Irina, a mais nova integrante do departamento de vigilância, enquanto Englert interpretará Anastasia, uma cosmonauta ainda não testada no programa espacial soviético.

Tendo os criadores supracitados como showrunners e produtores executivos, “Star City” será produzida pelos estúdios da Sony Pictures Television e ainda não teve detalhes oficiais sobre as gravações ou data de lançamento divulgados.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
