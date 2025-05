Netflix finalmente começa a liberar integração com o app Apple TV [atualizado: ou não]

Além de servir como um espaço para comprar/alugar filmes e séries e/ou acessar o conteúdo do Apple TV+, o aplicativo Apple TV — que nesta semana chegou ao Android — também serve como uma espécie de agregador de conteúdos de vários serviços de streaming, livrando o usuário de ter que ficar trocando entre apps para acessar um conteúdo em específico.

Essa integração com serviços de terceiros, disponível há alguns anos, funciona bem e costuma ser alvo de elogios de usuários por conta da sua praticidade. No entanto, ela contava com uma ausência importante e bastante incômoda: a da Netflix, que é com sobras a maior empresa desse ramo no mercado.

Digo “contava” pois, como notado pelo pessoal do FlatpanelsHD, isso está em vias de se tornar algo do passado, já que a gigante do streaming começou a liberar uma integração com o app da Maçã que, embora limitada, finalmente corrige esse problema e dá aos seus assinantes mais uma forma de acessar as produções do seu catálogo.

Am I dreaming? Netflix integration in the Apple TV app? pic.twitter.com/yMeWk6x2US — FlatpanelsHD (@Flatpanels) February 14, 2025 Estou sonhando? Integração da Netflix com o app Apple TV?

Ainda segundo as informações, essa integração é, por ora, exclusiva dos Estados Unidos, mas é possível que seja expandida para mais países e regiões em breve.

Como é possível notar na captura de tela abaixo, o aplicativo da Apple está exibindo agora um popup que convida o usuário a ativar a integração da Netflix com o serviço. Caso ele aceite, conteúdos da gigante do streaming começarão a ser exibidos nas seções “Continue Assistindo”, “Quero Assistir” e na busca.

More photos, all taken on our Apple TV 4K (US Apple ID). pic.twitter.com/UWNAtuUNRk — FlatpanelsHD (@Flatpanels) February 14, 2025

Essa integração, vale notar, está disponível apenas no app Apple TV da set-top box da Maçã — que, para facilitar (só que não) nossa vida, também leva o mesmo nome. Além disso, ao que tudo indica, apenas conteúdos originais da Netflix são exibidos no app, de modo que produções licenciadas continuam só podendo ser acessadas pelo próprio app do serviço.

Antes tarde do que nunca, não é mesmo? 😅

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 14/02/2025 às 16:44

Logo após a notícia começar a circular, o jornalista Mark Gurman obteve a informação de que essa liberação poderia ser, na verdade, um bug — e a confirmação disso veio agora.

Ao The Verge, o porta-voz da Netflix, MoMo Zhou, disse que a integração do streaming ao app Apple TV — incluindo o suporte temporário à lista “Quero Assistir” e ao recurso “Continue Assistindo” — não passou de um erro e já foi revertida.

A Netflix nunca aderiu às tentativas da Apple de agregar conteúdo de vários serviços de streaming e também se recusou a participar de esforços semelhantes de outras empresas, como o Google.

Ou seja, de volta à “estaca zero”… 😢