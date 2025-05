Powerbeats Pro 2 ou AirPods Pro 2: qual vale mais a pena adquirir?

Como esperado, a Apple lançou na última terça-feira (11/2) os tão aguardados Powerbeats Pro 2. Como o dispositivo chegou ao mercado com exatamente o mesmo preço dos AirPods Pro 2, pode ser que algumas pessoas questionem qual dos dois vale mais a pena adquirir.

Neste comparativo, apresentaremos as principais diferenças entre os dois produtos em termos de especificações e recursos — informações que poderão lhe ajudar a decidir sobre quais fones de ouvido True Wireless Stereo (TWS) da Apple faz mais sentido investir, considerando seus casos de uso em específico,

Design e construção

Em termos de design, os fones são bem diferentes — começando já pelas cores. Enquanto os AirPods Pro 2 só estão disponíveis na sóbria cor branca, os Powerbeats Pro 2 possuem as variantes Jet Black (preta), Quick Sand (bege), Hyper Purple (roxa) e Electric Orange (laranja) — opções bem mais vibrantes.

Falando especificamente sobre a construção, os fones da Beats possuem um design mais voltado ao mundo esportivo, com um mecanismo de fixação na orelha que acaba os tornando bem maiores. Enquanto isso, os AirPods Pro 2 são mais minimalistas e com hastes mais curtas. O estojo de recarga bem maior dos Powerbeats Pro 2 também evidencia essa diferença.

Eis a tabela comparativa com as dimensões e os pesos dos dois modelos:

Modelo Altura Largura Espessura Peso Powerbeats Pro 2 7,5cm (case)

4,5cm (fone) 3,4cm (case)

2,4cm (fone) 6,6cm (case)

4,1cm (fone) 69g (case)

8,7g (fone) AirPods Pro 2 4,52cm (case)

3,09cm (fone) 6,06cm (case)

2,18cm (fone) 2,17cm (case)

2,4cm (fone) 50,8g (case)

5,3g (fone)

Em termos de certificações, os AirPods Pro 2 possuem resistência a poeira, suor e água (IP54), enquanto os Powerbeats Pro 2 são resistentes a suor e água (IPX4).

Falando especificamente das pontas de silicone, os AirPods Pro 2 oferecem quatro tamanhos de pontas (PP, P, M e G), enquanto os Powerbeats Pro 2 vêm com cinco opções (PP, P, M, G e GG).

Chips

Uma das novidades dos Powerbeats Pro 2 é a presença do chip Apple H2, o qual é exatamente o mesmo dos AirPods Pro 2 e possibilitou a adição de algumas novidades que favorecem os fones em relação à sua geração anterior — sobre as quais falaremos adiante.

No entanto, apenas os AirPods Pro 2 contam também com o chip U1 da Apple no estojo, possibilitando que os fones sejam rastreados de forma precisa pelo app Buscar (Find My) do iOS. Também só eles podem ser recarregados com a tecnologia MagSafe (que contém ímãs) — embora os Powerbeats Pro 2 tenham suporte a recarga sem fio pelo padrão Qi.

Qualidade de áudio

Uma das novidades que chegaram aos Powerbeats Pro 2 graças ao novo chip é o recurso de Cancelamento Ativo de Ruído (Active Noice Cancelling, ou ANC), o qual já estava presente nos AirPods Pro 2.

Os fones da Beats também contam com o Modo Ambiente (Transparency Mode), equalização adaptativa, Isolamento de Voz (Voice Isolation) e Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça.

Os AirPods Pro 2, além de todos esses supracitados (com alguns deles apresentando um desempenho superior), contam com recursos poderosos de áudio focados em ligações e reprodução de áudio cotidiana, como Detecção de Conversa (Conversation Awareness), Amplificação na Conversa (Conversation Boost), Redução de Som Alto, Áudio Adaptativo e Volume Personalizado.

Os Powerbeats Pro 2, por sua vez, possuem arquitetura acústica redesenhada sob medida para oferecer um “perfil de som poderoso e equilibrado com faixa dinâmica em toda a curva de frequência”. Eles também possuem drivers de camada dupla que minimizam as distorções, bem como uma nova ventilação para melhorar os graves e reduzir a pressão.

Além disso, ambos têm a capacidade de reproduzir áudio sem perdas (Lossless) — e com baixa latência — quando usados junto ao Apple Vision Pro.

Sensores e saúde

Certamente uma das principais novidades dos Powerbeats Pro 2 é a presença de sensores ópticos para monitoramento de frequência cardíaca — um recurso muito bem-vindo e que não está disponível nos fones de ouvido principais da Maçã (mas que deverá chegar a um futuro modelo).

Por outro lado, apenas os AirPods Pro 2 contam com o excelente recurso que possibilita usá-los como um aparelho auditivo, bem como fazer um teste auditivo — novidades que foram adicionadas pela Apple via software ao produto no iOS 18.2 e que atualmente são alguns dos seus principais diferenciais.

Ambos possuem acelerômetro com detecção de movimento e um sensor (de detecção da pele, no caso dos AirPods Pro 2, e óptico no caso dos Powerbeats Pro 2), que sabe se você tirou os fones da orelha e pausa a reprodução automaticamente.

No caso dos AirPods Pro 2, temos uma superfície sensível ao toque na sua haste para controle de reprodução e volume, enquanto os Powerbeats Pro 2 contam com botões físicos para essas finalidades.

Bateria

Aqui temos outro ponto no qual os Powerbeats Pro 2 saem na frente dos AirPods Pro 2. Enquanto uma recarga no estojo dos fones da Apple é capaz de fornecer até 20 horas de reprodução com o ANC ligado e 30 horas com ele desligado, os da Beats entregam 35 horas (ANC ativado) e 45 horas (ANC desativado).

Em termos de reprodução contínua, apenas com a carga dos fones são 6 horas nos AirPods Pro 2 e 10 horas nos Powerbeats Pro 2, que também recarregam mais rápido — segundo a Apple, enquanto 5 minutos de recarga nos AirPods fornecem até 1 hora de reprodução, os da Beats entregam 1 hora e 50 minutos (quase o dobro).

Além do carregamento sem fio já citado, ambos também contam com uma entrada USB-C na case para carregamento por cabo. Os AirPods Pro 2 vêm com um cabo na caixa, mas os Powerbeats Pro não.

Conectividade

Os dois fones são equipados com a tecnologia de transmissão de áudio sem fio Bluetooth 5.3, bem como recursos de emparelhamento com um único toque, troca automática de dispositivos e suporte à geolocalização via rede Buscar (Find My).

Embora os dois sejam completamente compatíveis com o iOS e outros dispositivos da Apple, no entanto, os fones da Beats foram projetados para funcionar bem também com o Android — com direito a um aplicativo dedicado para configurá-los no sistema do Google, bem como localizá-los com o recurso Locate My Beats.

Os AirPods (em geral), por sua vez, podem ser usados como fones de ouvido sem fio Bluetooth em aparelhos que não são da Apple — mas a empresa destaca que algumas das suas funcionalidades podem ser limitadas, nesses casos.

Conclusão

Escolher entre os Powerbeats Pro 2 e os AirPods Pro 2 pode parecer uma tarefa difícil, mas é algo que depende basicamente do seu uso e das suas prioridades. Enquanto o primeiro tem um foco em exercícios, o segundo conta com mais recursos para quem preza por discrição, versatilidade e controles de áudio — o que pode fazer a diferença na hora da compra.

Outro destaque, como citado acima, tem diretamente a ver com o seu ecossistema. Caso a prática de exercícios não seja o seu foco ou você não precise de um sensor de batimentos cardíacos em fones de ouvido (por ter um smartwatch, por exemplo) e não ligue para as horas de bateria a mais dos Powerbeats Pro 2, os AirPods Pro 2 provavelmente são a opção se você está imerso no ecossistema da Apple.

O preço, como já citado, não será um fator de influência nessa tomada de decisão. Ambos os fones são vendidos por US$250 nos Estados Unidos e, apesar de o preço dos Powerbeats Pro 2 no Brasil ainda não ter sido anunciado, é provável que ele seja semelhante ao dos AirPods Pro 2 por aqui (R$2.600).

