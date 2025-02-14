Pré-Visualização: como colocar um balão de fala em documentos PDF [Mac]

Usando o aplicativo nativo Pré-Visualização (Preview), é possível visualizar documentos no formato PDF de um jeito supersimples no seu Mac.

Além disso, também é possível usar balões de fala para comentar em certos trechos dos textos que estejam contidos neles — para que, posteriormente, outras pessoas possam vê-los.

Confira como adicioná-los facilmente! 📄

Abra o app Pré-Visualização e selecione um documento PDF navegando pelo Finder.

Depois, na barra de menus, vá até Ferramentas » Anotar » Balão de Fala para que o balão apareça e você possa escrever o que quiser.

Para redimensioná-lo, arraste o cursor a partir de um controlador azul que aparece na tela. Usando os controles mais acima (os três últimos, da direita para a esquerda), você pode mudar a cor do contorno, do balão inteiro e do texto.

Fácil, não é? 🙂