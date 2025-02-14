Pré-Visualização: como reverter PDFs e imagens para versões anteriores [Mac]

O aplicativo Pré-Visualização (Preview) do macOS permite que você faça uma variedade de coisas com documentos, como comprimi-los, protegê-los e realizar conversões de formatos, por exemplo.

Na dica de hoje, mostraremos como é possível reverter um documento PDF ou uma imagem para a última versão aberta ou salva no app. Confira, a seguir, como fazer esse procedimento! 👨‍💻

Com o app Pré-Visualização aberto, abra um arquivo PDF ou uma imagem e siga um desses procedimentos — que dependem das ações anteriores no arquivo.

Na barra de menus, vá até:

Arquivo » Reverter Para » Versão Anterior Salva

Arquivo » Reverter Para » Última Versão Salva

Arquivo » Reverter Para » Última Abertura

Você também pode navegar pelas versões anteriores de um arquivo indo até Arquivo » Reverter Para » Explorar Todas as Versões. Clique nas setas ao lado das versões anteriores ou em uma marca de seleção na linha do tempo (lado direito da tela).

Por lá, você pode restaurá-la (clicando em “Restaurar”) ou criar um novo arquivo a partir daquela versão. Nesse último caso, mantenha a tecla ⌥ option pressionada e clique em “Restaurar uma cópia”.

Simples, não?! 🙂