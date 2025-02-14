Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Pré-Visualização: como reverter PDFs e imagens para versões anteriores [Mac]

Pedro Henrique Nunes
14/02/2025 • 07:30

O aplicativo Pré-Visualização (Preview) do macOS permite que você faça uma variedade de coisas com documentos, como comprimi-los, protegê-los e realizar conversões de formatos, por exemplo.

Publicidade

Na dica de hoje, mostraremos como é possível reverter um documento PDF ou uma imagem para a última versão aberta ou salva no app. Confira, a seguir, como fazer esse procedimento! 👨‍💻

Posts relacionados

Com o app Pré-Visualização aberto, abra um arquivo PDF ou uma imagem e siga um desses procedimentos — que dependem das ações anteriores no arquivo.

Na barra de menus, vá até:

  • Arquivo » Reverter Para » Versão Anterior Salva
  • Arquivo » Reverter Para » Última Versão Salva
  • Arquivo » Reverter Para » Última Abertura

Você também pode navegar pelas versões anteriores de um arquivo indo até Arquivo » Reverter Para » Explorar Todas as Versões. Clique nas setas ao lado das versões anteriores ou em uma marca de seleção na linha do tempo (lado direito da tela).

Publicidade

Por lá, você pode restaurá-la (clicando em “Restaurar”) ou criar um novo arquivo a partir daquela versão. Nesse último caso, mantenha a tecla ⌥ option pressionada e clique em “Restaurar uma cópia”.

Simples, não?! 🙂

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: The Escapists: Prison Escape, Anodyne Mobile, Contacts to XLSX – Excel Sheet e mais!
Próx. Post

Pré-Visualização: como colocar um balão de fala em documentos PDF [Mac]
Posts relacionados