Produtora de Ridley Scott adaptará thriller “High Wire” para o Apple TV+

O Apple TV+ adquiriu os direitos de “High Wire”, thriller da autora bestseller Candice Fox, para o desenvolvimento de uma série, de acordo com informações do Deadline.

A produção ficará por conta da Scott Free, empresa cofundada pelo cineasta Ridley Scott, e está nos estágios iniciais. Simonne Overend deverá ser a produtora executiva.

“High Wire” foi publicado em setembro passado e leva os leitores a uma jornada pelo interior australiano. A história é centrada em Harvey Buck, um ex-soldado correndo contra o tempo para encontrar a sua namorada. Ao longo do caminho, ele encontra Clare Holland, uma viajante perdida depois que o seu carro quebra.

Harvey oferece uma carona a Clare e, involuntariamente, os coloca em um pesadelo. Eles são emboscados por uma equipe vingativa e forçados a usar coletes-bomba, compelidos a cometer uma série de missões cada vez mais perigosas sob ameaça de detonação.

Essa, vale notar, não é a primeira vez que uma obra de Fox é adaptada para a TV: em 2022, sua saga “Crimson Lake” foi adaptada para “Troppo”, uma série da ABC Television.

