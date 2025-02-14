Navegue

Produtora de Ridley Scott adaptará thriller “High Wire” para o Apple TV+

Luiz Gustavo Ribeiro
14/02/2025 • 08:15
Divulgação/Amazon
Candice Fox e seu livro "High Wire"

O Apple TV+ adquiriu os direitos de “High Wire”, thriller da autora bestseller Candice Fox, para o desenvolvimento de uma série, de acordo com informações do Deadline.

A produção ficará por conta da Scott Free, empresa cofundada pelo cineasta Ridley Scott, e está nos estágios iniciais. Simonne Overend deverá ser a produtora executiva.

“High Wire” foi publicado em setembro passado e leva os leitores a uma jornada pelo interior australiano. A história é centrada em Harvey Buck, um ex-soldado correndo contra o tempo para encontrar a sua namorada. Ao longo do caminho, ele encontra Clare Holland, uma viajante perdida depois que o seu carro quebra.

Harvey oferece uma carona a Clare e, involuntariamente, os coloca em um pesadelo. Eles são emboscados por uma equipe vingativa e forçados a usar coletes-bomba, compelidos a cometer uma série de missões cada vez mais perigosas sob ameaça de detonação.

Essa, vale notar, não é a primeira vez que uma obra de Fox é adaptada para a TV: em 2022, sua saga “Crimson Lake” foi adaptada para “Troppo”, uma série da ABC Television.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
