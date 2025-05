Siri mais inteligente poderá atrasar devido a problemas de engenharia

Com a apresentação da Apple Intelligence na WWDC24, foi revelado um cronograma de funcionalidades que seriam implementadas ao longo do tempo — sendo algumas delas focadas na Siri.

Publicidade

Entre elas, a empresa disse que a assistente ganharia a capacidade de acessar os dados de um usuário para responder melhor a consultas e tomar ações, poderia controlar aplicativos com mais precisão e teria a capacidade de ver o que está na tela de um dispositivo e usar esse contexto para atender melhor os usuários.

No entanto, essa tão prometida reformulação pode estar enfrentando problemas de engenharia e bugs, conforme informações do jornalista Mark Gurman. A situação seria tão ruim que a empresa cogita adiar ou limitar seu lançamento, segundo a reportagem.

Na Apple, muitos funcionários testando a nova Siri descobriram que esses recursos ainda não funcionam de forma consistente.

Na época da WWDC24, a Apple deu a entender que as novidades seriam lançadas ao longo de 2024-25, mas não estava claro quando exatamente elas aterrissariam. Internamente, a empresa queria introduzi-las como parte do iOS 18.4, cujos testes (estranhamente) ainda não começaram — mas poderão iniciar na semana que vem, de acordo com Gurman.

Publicidade

Nem tudo está perdido, porém. Segundo o jornalista, um recurso já disponível para iPhone poderá ser expandido para o Mac e o iPad: a categorização de emails por IA no app Mail.

Fato é que, com os empecilhos mais recentes, alguns dos recursos supracitados poderão ter que ser adiados para maio, com o iOS 18.5, ou até depois. Outra opção seria incluir esses recursos no iOS 18.4, mas desativá-los por padrão — assim, a Apple poderia habilitá-los automaticamente com o iOS 18.5.

Segundo Gurman, a Maçã pensou nessa hipótese, mas isso teria implicações em outros planos da empresa. Entre estes, estão os aprimoramentos de controles — uma versão atualizada do framework App Intents — essenciais para a operação do suposto hub doméstico inteligente da Maçã, o qual também poderá atrasar, mas ainda está previsto para este ano.

Bastidores

Nos bastidores, a Apple está procurando fazer mudanças em seu time de IA e aprendizado de máquina, justamente devido aos recorrentes problemas de desenvolvimento.

Publicidade

A equipe de IA e aprendizado de máquina da empresa tem lutado para cumprir prazos […] e alguns engenheiros acreditam que o sistema foi lançado às pressas para apaziguar uma Wall Street obcecada por IA.

A empresa recentemente convocou a executiva de longa data Kim Vorrath, que é conhecida por “consertar produtos complicados” e dar forma aos softwares do iPhone e Vision Pro, para uma função sênior na equipe.

Futuro incerto

Gurman disse ainda que o lançamento gradual dos recursos da Apple Intelligence impactou o ciclo mais amplo de desenvolvimento do iOS. Isso porque a empresa já está preparando atualizações vinculadas ao lançamento dos “iPhones 17”, mas os problemas relacionados à implementação de novos recursos no iOS 18 estão afetando o processo.

Publicidade

Em alguns casos, os recursos do iOS 19 que foram planejados para o final deste ano poderão ser adiados até 2026.

É a famosa bola de neve, não é mesmo?

Por fim, ele comenta que as mudanças da Siri previstas para este ano são um “prelúdio para um esforço mais ambicioso” para tornar a assistente mais conversacional e uma concorrente mais próxima do ChatGPT, chatbot de IA da OpenAI. Isso, porém, poderá ocorrer só em 2026 — ou talvez nem isso, se as coisas continuarem do jeito que estão…