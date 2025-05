Em quais planos/operadoras eu posso usar a rede celular no Apple Watch?

Desde o Apple Watch Series 3, a Maçã oferece opções de modelos do smartwatch com conectividade celular (3G/4G ).

Dessa forma, quem tiver um desses modelos e contratar um plano compatível, poderá usar diversas funções sem precisar estar com o seu iPhone por perto. Isso é ideal para quem curte fazer exercícios físicos e não quer levar o celular junto, por exemplo.

Mas a dúvida que paira sobre muitos interessados no recurso é com relação aos planos de operadoras compatíveis com essa sincronização do seu número de telefone do iPhone com o Apple Watch.

Pensando nisso, nós separamos abaixo a disponibilidade dos planos de acordo com as três operadoras que fornecem o serviço no Brasil: Claro, TIM e Vivo.

É necessário ter um dos planos pós-pagos da operadora os quais, atualmente, custam a partir de R$120 mensais.

Desde dezembro de 2024, a Claro não cobra mais pelo serviço.

Clientes com os plano TIM Black, TIM Black Família ou TIM Controle dos planos elegíveis e com oferta ativa podem utilizar a rede celular no relógio.

Os planos TIM Black começam em R$120, TIM Black Família em R$77 e TIM Controle em R$50 — todos mensais, claro.

A TIM oferece três meses grátis do serviço celular no relógio. Após isso, o plano custa R$20/mês.

A Vivo apenas cita que o usuário precisa ter um plano pós-pago. Nessa operadora, um plano do tipo sai a partir de R$130 mensais.

Desde dezembro de 2020, a Vivo não cobra pela conectividade celular no relógio da Apple.

Vale observar que, além de ter um desses planos compatíveis, você necessariamente precisa ter minimamente um Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), Ultra ou SE com conectividade celular.

