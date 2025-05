O que fazer se a bateria do Apple Watch estiver acabando rápido demais

O Apple Watch permite que você faça diversas coisas diretamente pelo pulso, como atender uma chamada, realizar um ECG, conferir os dados de sono e batimentos cardíacos…

Publicidade

Por justamente ser um dispositivo tão completo, a duração da bateria é um ponto muito importante. Se você está sofrendo problemas com uma baixa duração de bateria por aí, nós separamos algumas dicas que podem ajudar a resolver isso.

Antes, contudo, é bom notar que, se a saúde da bateria do Apple Watch estiver com menos de 80%, pode ser mesmo a hora de já substituí-la por uma nova. Mas, se esse ainda não for o seu caso, vamos lá!

Impeça a atualização de aplicativos em segundo plano no relógio. Para isso, abra os Ajustes no Apple Watch e vá até Geral » Atualização em 2º Plano. Desative “Atualização em 2º Plano” para evitar que todos os apps se atualizem ou faça isso individualmente ao lado do nome de cada um deles.

Se tiver um Apple Watch compatível, experimente desativar a Tela Sempre Ativa (caso não utilize muito esse recurso). Para isso, vá até Ajustes » Tela e Brilho » Sempre Ativo.

Se a bateria estiver muito baixa, ative o Modo Pouca Energia no relógio, pressionando o botão lateral (para abrir a Central de Controle), tocando no ícone com a porcentagem da bateria e selecionando “Modo Pouca Energia”. Por fim, escolha por quanto tempo deseja usar o recurso.

Ative também o Modo Pouca Energia durante exercícios físicos.

Deixe a bateria do Apple Watch descarregar até 0% e coloque-o para carregar até que ele chegue a 100% de maneira a fazer um ciclo completo. Observe, depois disso, como a bateria se comporta.

Em Ajustes » Tela e Brilho, diminua o brilho da tela do relógio.

Desative, também nos ajustes do relógio, a detecção da Siri e de lavar as mãos.

Depois dessas dicas, as coisas melhoraram? 😉

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Mac Observer