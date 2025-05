O que fazer se o microfone do Apple Watch não estiver funcionando

O Apple Watch, além de ser um ótimo companheiro para as suas atividades físicas, também é muito útil para quem recebe ou faz ligações — já que é possível atender e fazer chamadas diretamente pelo seu pulso, usando o microfone embutido do smartwatch.

Publicidade

Porém, caso esse componente não esteja funcionando corretamente, é possível realizar alguns procedimentos a fim de tentar corrigir essa situação.

Veja, a seguir, algumas dicas do que fazer se estiver passando por isso! ⌚️

Verifique os aplicativos que possuem acesso ao microfone do relógio. Para isso, abra os Ajustes, toque em “Privacidade e Segurança” e “Microfone”.

Certifique-se de que a área onde o microfone está localizado não está obstruída por uma capa ou algo do tipo.

Experimente ejetar a água que pode estar dentro do relógio. Para isso, abra a Central de Controle (pressionando o botão lateral), depois o ícone representado por uma gota. Em seguida, mantenha pressionada a Digital Crown por alguns segundos até que um som seja emitido.

Force a reinicialização do seu Apple Watch, mantendo pressionados o botão lateral e a Digital Crown por alguns segundos, até que o logo da Apple apareça.

Mantenha o seu iPhone e Apple Watch sempre atualizados para as versões mais recentes do iOS e do watchOS.

Desemparelhe o seu Apple Watch e emparelhe-o de novo com o seu iPhone.

Caso o seu problema ainda não seja solucionado com essas dicas, o próximo passo pode ser entrar em contato com o Suporte da Apple. Isso pode ser feito através do telefone 0800-761-0880, do site ou no app Suporte.

Publicidade

Se morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ainda é possível marcar um horário em uma das duas Apple Stores ou, nas demais regiões, em um Centro de Serviço Autorizado Apple.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Mac Observer