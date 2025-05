visionOS 2.4 levará Apple Intelligence para o Vision Pro, diz Mark Gurman

Para quem achava que a Apple Intelligence talvez só chegaria ao Vision Pro no visionOS 3 (ou até numa segunda geração do hardware em si), Mark Gurman acaba de revelar na Bloomberg que a inteligência artificial da Maçã já aterrissará no headset com o visionOS 2.4.

Segundo Gurman, teremos na próxima semana a liberação da primeira beta do visionOS 2.4 (junto aos outros sistemas operacionais, é claro, como iOS 18.4 e o macOS Sequoia 15.4) e seu lançamento final deverá ocorrer em algum momento de abril.

A Apple Intelligence no Vision Pro incluirá recursos padrão, como a interface das ferramentas de escrita [incluindo a integração com o ChatGPT], os Genmojis e o aplicativo Image Playground. É a primeira vez que a Apple está expandindo suas ferramentas de inteligência artificial do iPhone, iPad e Mac. Como o headset inclui um chip M2 e 16 gigabytes de memória, ele é capaz de suportar o processamento de IA no dispositivo.

Além da Apple Intelligence, diz ele, o visionOS 2.4 incluirá “um novo app de conteúdo espacial” (incluindo imagens 3D e panoramas de diversas fontes externas) e um modo visitante completamente redesenhado — possivelmente facilitando o compartilhamento de um único Vision Pro entre amigos e membros de uma família.

O novo modo permitirá que o processo de configuração do usuário seja controlado por meio de um iPhone pela primeira vez. No telefone, um usuário do Vision Pro pode decidir quais aplicativos deseja que o usuário convidado possa acessar.

Ainda ontem, Gurman também disse que a aguardada versão mais inteligente da Siri poderá atrasar — então, obviamente, não devemos esperar mudanças para assistente no visionOS 2.4.

O suporte ao idioma português também é aguardado para o iOS 18.4 e afins, mas como o visionOS até o momento não está disponível em nosso idioma (até pelo fato de o Vision Pro em si não estar à venda nem no Brasil e nem em Portugal), é possível que isso não aterrisse por lá ainda.

