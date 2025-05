Como criar um evento no app Convites da Apple [iPhone e web]

De surpresa (ou nem tanto), a Apple anunciou recentemente um novo aplicativo para donos de iPhones.

Publicidade

Batizado de Convites (Invites), o seu objetivo é permitir a criação de… convites personalizados para as mais diversas ocasiões — além de contribuir com os álbuns compartilhados e interagir com as playlists do Apple Music, por exemplo.

Neste artigo, ensinaremos não só como fazer isso pelo iPhone, como também pela web, via iCloud.com.

Requisitos

No caso do iPhone, o aplicativo Convites requer o iOS 18 ou posterior. Faça o download dele diretamente na App Store.

Publicidade

Além disso, para criar os eventos você também precisará de uma assinatura do iCloud+, que custa a partir de R$5 mensais (com 50GB).

Como criar um evento no app Convites pelo iPhone

Com o app aberto, toque no “+” (no canto superior direito) e adicione os detalhes do evento:

Imagem de Fundo

Data e Hora

Localização

Descrição

Álbum Compartilhado

Playlist Compartilhada

Para verificar se está tudo certo com o convite, selecione “Pré-visualizar” e toque em “Seguinte”.

Para salvá-lo como rascunho, vá até “X”, no canto superior esquerdo, depois em “Salvar e Fechar”.

Publicidade

Já para fazer os ajustes desejados, selecione o botão com três risquinhos. Adicione os convidados desejados e toque em “X”.

Como criar um evento no iCloud.com

Acesse o site do recurso e faça login na sua Conta Apple. Clique em “Novo Evento” para adicionar os detalhes do convite.

Para fazer os ajustes nele, selecione o ícone representado por uma engrenagem. Escolha “Pré‑visualizar” para verificar se tudo está de acordo e “Publicar e Convidar”.

Ou, para salvar o evento como um rascunho, clique em “Início” ou no ícone de uma casinha. Após convidar as pessoas desejadas, vá até “OK”.