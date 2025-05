Como gerenciar as notificações do app Convites [iPhone e web]

O aplicativo Convites (Invites) da Apple possibilita a criação e personalização de eventos — sejam eles para uma reunião de trabalho, um aniversário ou qualquer outra coisa do tipo.

Para manter as notificações da maneira como você quer, é possível optar por receber pushes sobre as alterações dos eventos que organizar ou daqueles que participar. Confira como fazer isso no seu iPhone e também na web! 😉

Como gerenciar as notificações do app Convites pelo iPhone

Com o app aberto, toque na sua foto (no canto superior direito) e em “Notificações por Push”. Por lá, é possível gerenciar as notificações dos eventos que você organizou, dos quais recebeu convite e também as notificações da Apple.

Já indo até “Atualizações por Email”, é possível ativar/desativar esses avisos para os eventos organizados ou que você tenha sido convidado.

Como gerenciar as notificações do app Convites pela web

Com a sua Conta Apple logada no iCloud.com, acesse o app Convites e clique no ícone de engrenagem (na parte superior direita).

Na seção “Notificações por email”, ative/desative os alertas de eventos que você está organizando e aqueles que recebeu convites.

Por fim, vá até o “X” para sair.