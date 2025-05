Review: fones QCY H3 Pro entregam recursos de ponta por bem menos

Opções de fones de ouvido com/sem fio não faltam no mercado — e eles estão incorporando cada vez mais recursos de ponta sem adentrar no segmentos dos modelos premium — no qual estão os AirPods Pro/Max, por exemplo.

Para comprovar isso, eu testei os fones de ouvido H3 Pro, da marca chinesa QCY, a qual combina design com inovação e, assim, traz produtos ao mercado orientados para desempenho, porém por preços mais convidativos.

Vamos conferir quais são as características e os atributos desses fones, que os posicionam como uma boa alternativa. Vale notar que também já fizemos um unboxing e hands-on em vídeo desse mesmo modelo — então não deixe de conferir!

Unboxing e primeiras impressões

É possível conferir o unboxing em vídeo dos fones acima, mas aqui vão as minhas primeiras impressões do produto, desde a embalagem até a sua construção em geral.

Os fones vêm dobrados e envolvidos por um plástico de proteção. Há, ainda, um cabo P2 e outro USB-C para USB-C, além do guia de uso.

O design e o material dos fones me surpreenderam já de cara. O acabamento fosco do plástico combina bem com a almofada superior, cujo acabamento é de couro sintético. No ajuste lateral de cada fone, há um detalhe em dourado (caso eles sejam da cor branca) que traz ainda mais elegância.

Eles também são leves: cerca de 231 gramas — o que certamente contribui para longas sessões de uso, evitando a fadiga. Com relação aos fones em si, as almofadas também são de couro sintético e têm uma maciez bastante agradável.

Experiência de uso e especificações gerais

Já adianto que os fones QCY H3 Pro oferecem um perfil de som equilibrado e, graças aos drivers dinâmicos de titânio de 40mm, o áudio é agradável em vários gêneros.

Embora não ofereçam um som “encorpado”, os fones de ouvido não apresentam distorção significativa — principalmente em volumes mais altos. Eu diria que eles atendem aos gostos mais populares, mas não algo que os audiófilos apreciariam.

Além disso, o suporte à tecnologia LDAC garante que músicas de alta resolução sejam renderizadas com clareza — desde que o dispositivo de origem suporte esse codec, é claro.

Embora a resposta dos graves seja agradável, ela pode em alguns casos ofuscar os médios. Os vocais e instrumentos permanecem nítidos, mas não têm a riqueza encontrada em modelos de ponta.

O cancelamento ativo de ruído (active noise cancellation, ou ANC) do H3 Pro é capaz de reduzir até 50dB dos sons externos, podendo moderar o som de um ventilador ou do trânsito — sendo adequados para ambientes de trabalho e durante deslocamento.

No entanto, como seria de se esperar, o desempenho do ANC fica aquém dos modelos premium. Isso porque ele tem dificuldade para suprimir completamente sons de alta frequência, como conversas próximas. Ainda assim, considerando o preço, o suporte a esse recurso é impressionante e funcional para a maioria dos cenários.

Com seis microfones e redução de ruído alimentada por inteligência artificial, o QCY H3 Pro tem um bom desempenho durante as chamadas. As vozes são transmitidas claramente e o ruído de fundo é reduzido em ambientes moderadamente barulhentos. No entanto, o desempenho pode não ser tão bom em ambientes com muito ruído, podendo ocasionalmente interferir na compreensão da pessoa do outro lado da linha.

Em termos de bateria, o QCY H3 Pro se destaca com um desempenho de até 40 horas com o ANC ativado e impressionantes 55 horas com a função desativada. Essa longevidade o torna uma escolha confiável para viagens longas ou durante intenso uso diário. Já o carregamento rápido garante uma carga completa em cerca de 2 horas, apenas.

Aplicativo e ajustes

Muitas das funções dos fones QCY H3 Pro podem ser configuradas pelo aplicativo da fabricante, disponível gratuitamente para iOS e para Android. Com uma interface intuitiva, o app possui três telas principais: “Dispositivo”, “Descubra” e “Menu”.

É na primeira, porém, que a maioria dos ajustes relacionados aos fones de ouvido acontecem. Por lá, na aba “Status”, você consegue visualizar informações como o nível de bateria dos fones e até mesmo selecionar a cor deles.

Já na aba “Som” é possível definir coisas como os efeitos sonoros dos fones (ou seja, o estilo de equalização), o modo de cancelamento de ruído (adaptável, barulho, viagens diárias, entre outros) bem como os modos transparência e normal.

Por fim, a aba “Configuração” permite ajustar várias opções para tornar o seu uso ainda mais prático e customizado. Entre tais ajustes, pode-se alterar o funcionamento do clique único, clique duplo e clique triplo dos fones com recursos que vão desde reproduzir ou pausar uma música até ativar a assistente de voz.

É também nesta última aba que dá para ativar o Modo Jogo, a conexão dupla de dispositivos e até mesmo o recurso para encontrar os fones de ouvido ao emitir um som e visualizá-los no mapa.

Avaliação final

Considerando a construção dos fones de ouvido H3 Pro e alguns dos seus recursos, você não pode reclamar deles pelo preço — uma vez que entregam até mais do que você poderia esperar. O fato de serem confortáveis e oferecerem autonomia prolongada também faz toda a diferença para aqueles que demandam um uso mais intenso.

Eles perdem alguns pontos no seu principal pilar: o desempenho do áudio, principalmente com relação à entrega de um som envolvente e marcante. Entretanto, minha avaliação parte de uma comparação com fones consideravelmente mais caros e com foco na entrega de um áudio profissional — ou seja, não é possível compará-los de forma justa com produtos de ponta.

Fato é que, para a grande maioria das pessoas, o som será satisfatório. Assim, eles são uma forte recomendação para qualquer um que queira fones com recursos de modelos topos-de-linha a um preço mais acessível.

Os fones H3 Pro estão disponíveis por R$470 nas cores preta e branca na loja online da QCY e por R$390 nas cores preta, branca e roxa na Amazon.

