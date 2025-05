Anvisa aprova recurso de Aparelho Auditivo dos AirPods Pro 2 no Brasil

Depois de aprovar o recurso de Teste de Audição (Hearing Test), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, conforme apurado pelo MacMagazine, uma outra função voltada à saúde auditiva de donos dos AirPods Pro 2 — e a mais esperada de todas.

Trata-se da possibilidade de usar os fones de ouvido da Apple como aparelhos para quem possui perdas leves ou moderadas de audição, batizada simplesmente de Aparelho Auditivo (Hearing Aid).

Assim como outros recursos de saúde do Apple Watch e dos AirPods, a empresa responsável por enviar toda a documentação para a Anvisa foi a Emergo Brazil Import – Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Conforme podemos ver nos registros, a função foi aprovada pelo órgão no dia 10 de fevereiro:

Com isso, as funções de saúde auditiva dos fones de ouvido da Maçã podem estar ainda mais perto de serem liberadas no país.

Só ficará faltando mesmo a Proteção de Audição (Hearing Protection), a qual está disponível em pouquíssimos países e regiões até então — como Canadá, Guam, Porto Rico, Estados Unidos, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos e Ilhas Virgens Americanas. Ou seja, não é um impeditivo para que os recursos mencionados acima sejam lançados.

Dessa forma, é bem plausível imaginar que a Apple vai liberar o Teste de Audição e o Aparelho Auditivo primeiramente aos consumidores do Brasil, sem esperar pela aprovação desse terceiro recurso.

Pelo visto falta muito pouco, pessoal!👂

