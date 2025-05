Como redefinir o Acesso Assistivo no iPhone ou iPad

O Acesso Assistivo (Assistive Access) é um recurso voltado a acessibilidade bem interessante.

Com ele, você pode usar o iPhone e/ou iPad com uma interface bem diferente — sendo muito útil para que pessoas as quais têm alguma deficiência cognitiva possam usar o dispositivo de uma forma mais independente.

Caso já tenha configurado essa função no seu dispositivo mas quer recomeçar por algum problema no recurso, é possível redefinir os ajustes e começar tudo de novo. A Apple explica, porém, que isso não apagará o conteúdo dos aplicativos (como músicas e mensagens).

Confira como fazer! 😊

Abra os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e, na seção “Geral”, escolha “Acesso Assistivo”.

Role até o fim da página e vá até “Redefinir o Acesso Assistivo”. Confirme selecionando “Redefinir Ajustes”, em seguida.

