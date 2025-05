Galaxy S25 Ultra vence o iPhone 16 Pro Max em testes de queda

Depois dos testes de desempenho e bateria, o canal PhoneBuff pôs agora à prova o Galaxy S25 Ultra e o iPhone 16 Pro Max, comparando a resistência dos dois aparelhos a quedas. Se no ano passado o aparelho da Samsung venceu por pouco, neste ano ele obteve uma margem bem mais ampla sobre o da Apple.

Logo no primeiro teste, com a parte traseira voltada para o concreto, o Galaxy já se mostrou superior. Ele apresentou apenas alguns poucos arranhões nas bordas e no módulo das câmeras, enquanto o iPhone teve boa parte de seu vidro traseiro trincado, bem como a câmera telefoto — que, pelo menos, continuou funcionando normalmente.

Empatando com nota máxima no segundo teste (de quina/canto) após apresentarem poucos danos, os dois aparelhos partiram para o terceiro: queda com a parte frontal virada para baixo. Neste, o Galaxy S24 Ultra se saiu bem melhor, visto que o vidro Ceramic Shield do iPhone quebrou e trincou bem mais que o Gorilla Armor 2 da concorrente.

Por fim, como de costume, o PhoneBuff fez um teste bônus no qual os dois aparelhos foram submetidos a dez quedas repetidas com a parte frontal virada para baixo. Foi nessa etapa que o Galaxy finalmente teve boa parte do seu vidro traseiro trincado, algo que, como supracitado, aconteceu com o iPhone já na primeira rodada.

No fim, embora tenha ganhado uma listra branca na tela, o iPhone 16 Pro Max se saiu melhor nesse teste bônus, uma vez que o Galaxy S24 Ultra apresentou uma falha na câmera e no desbloqueio facial após a décima rodada. No entanto, o seu desempenho nas rodadas anteriores culminou emm uma vitória geral nos testes.

Considerando a vitória acirrada da Apple nos testes anteriores, parece que (novamente) temos uma disputa acirrada entre os dois principais smartphones topo-de-linha do mercado, não acham?

