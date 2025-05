Gentler Streak 5.2 traz novos widgets de saúde para a Tela de Início

O Gentler Streak, o aplicativo de acompanhamento de exercícios mais carismático da App Store, chegou agora à sua versão 5.2 trazendo novos widgets para as Telas de Inícios do iOS e iPadOS, os quais são muito bem-vindos aos usuários e complementares ao app Saúde (Health), que proporciona opções limitadas de widgets.

Publicidade

Com a nova atualização, agora os usuários podem desfrutar de novos widgets de saúde com uma única métrica ou múltiplas de saúde corporal agrupadas, como batimentos por minuto, temperatura do pulso, frequência cardíaca dormindo, variabilidade da frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação do oxigênio.

A mensuração dos widgets acompanha o histórico dos últimos sete dias de monitoramento, variando entre as cores verde, laranja e vermelho, a depender da alteração de dados de acordo com a tendência histórica.

Novos insights de PSE

A nova atualização também traz mais informações contextualizadas de PSE (escala de percepção subjetiva de esforço, ou rate of perceived exertion em inglês) nos insights do aplicativo, agora que a Apple introduziu a leitura de dados com a nova versão do watchOS desde setembro passado, recurso que já estava presente no Gentler Streak há dois anos.

Mais novidades recentes

Em atualizações recentes, ao longo dos últimos meses, o app trouxe novidades como a métrica de VFC (variabilidade da frequência cardíaca, ou root mean square of successive differences em inglês), novas leituras de tendência de 7 e 14 dias — como evolução da leitura de 10 dias até então — e aprimoramentos no monitoramento do ciclo menstrual, com novas métricas, insights e adaptação ao período de perimenopausa.

O Gentler Streak está disponível gratuitamente na App Store, com opções de assinatura e compra vitalícia de recursos avançados.