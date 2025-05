iPhone SE (3ª geração) é transplantado para um Nokia Lumia 1020… e funciona!

Certamente inspirado nos Hackintoshes, um usuário do Reddit — determinado a transplantar os componentes do iPhone SE de terceira geração para dentro do chassi de um Nokia Lumia 1020 (lançado em julho de 2013) — surgiu com o que ele chamou de NokiApple LumiPhone 1020 SE.

De acordo com a publicação, quase tudo sobre o iPhone SE mantém a funcionalidade de fábrica dentro do Lumia — incluindo suporte ao 5G, o poder de processamento do chip A15 Bionic e os 128GB de armazenamento. Os únicos recursos que não funcionam são o carregamento sem fio e o Apple Pay.

Entretanto, algumas modificações precisaram ser feitas no Lumia para que ele funcionasse como se fosse o iPhone SE — sendo a mais interessante delas que o Touch ID integrado ao botão de Início foi realocado diretamente para abaixo da câmera.

Além disso, o vidro da tela do iPhone precisou ser removido e então laminado no Lumia — porém, devido à diferença de tamanho, os botões capacitivos do dispositivo original precisaram ser removidos.

Na parte traseira, a câmera de 41 megapixels do Lumia teve que ser removida e substituída pela de 12MP do iPhone SE. Até mesmo o flash True Tone de LED do iPhone foi transplantado para a barra Xenon encontrada na parte traseira do aparelho da Nokia.

O telefone modificado consegue ainda rodar uma versão nativa do iOS 18.3.1, o software mais recente para iPhones, e pode ser atualizado sem problemas (tanto OTA quanto pelo Finder).

A bandeja do cartão SIM na parte superior também funciona exatamente como no iPhone. Na parte inferior do dispositivo, uma porta Lightning totalmente funcional (disfarçada como uma porta Micro-USB) serve para carregar e transferir dados.

Uma coisa interessante é que o Lumia possui um botão de obturador de câmera — semelhante ao Controle da Câmera (Camera Control) presente nos iPhones 16 —, o qual tornou-se funcional com os componentes do iPhone SE, de modo que ele pode tirar fotos e funciona ainda como um botão secundário para diminuir o volume.

Vale notar que a Apple pode estar prestes a anunciar um novo iPhone SE, totalmente redesenhado, com um hardware ainda mais potente. Mas quem aí ainda preferiria o NokiApple LumiPhone 1020 SE? 😜

